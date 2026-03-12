El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se dan la mano mientras posan para una foto durante las conversaciones comerciales en la Lancaster House de Londres el 9 de junio de 2025.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se dan la mano mientras posan para una foto durante las conversaciones comerciales en la Lancaster House de Londres el 9 de junio de 2025.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

Los principales responsables económicos de Estados Unidos y China tienen previsto reunirse en París en los próximos días, informó el jueves el Departamento del Tesoro, antes del encuentro programado en abril entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Francia entre el 15 y el 16 de marzo, indicó el departamento.

Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando”, dijo Bessent en un comunicado.

Se espera que la reunión entre Bessent y He prepare el terreno para la visita de Trump a Pekín, donde tiene previsto reunirse con Xi.

Las conversaciones probablemente tengan como objetivo concretar los logros comerciales y económicos que se anunciarán en la cumbre de líderes, explicó a la AFP Wu Xinbo, profesor de la Universidad de Fudan.

(COMBO) Esta combinación de imágenes, creada el 4 de febrero de 2026, muestra de izq. a der. al presidente de China, Xi Jinping, en Pekín el 29 de enero de 2026 y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, D. C., el mismo día. (Foto de Vincent Thian y Brendan SMIALOWSKI / varias fuentes / AFP)
(COMBO) Esta combinación de imágenes, creada el 4 de febrero de 2026, muestra de izq. a der. al presidente de China, Xi Jinping, en Pekín el 29 de enero de 2026 y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, D. C., el mismo día. (Foto de Vincent Thian y Brendan SMIALOWSKI / varias fuentes / AFP)

Los lazos económicos entre ambas potencias han enfrentado un año turbulento desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Washington y Pekín se involucraron en una guerra de aranceles en abril del año pasado, cuando China respondió a los gravámenes que impuso Trump a sus socios comerciales.

Esto hizo trepar los aranceles al intercambio entre ambos países a niveles de tres dígitos, lo que obligó a detener el comercio, antes de que ambas partes alcanzaran una tregua.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.