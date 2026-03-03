Zijin aspira a situarse entre los tres mayores productores mundiales de cobre (que representa dos tercios del valor neto de sus activos) y de oro (una cuarta parte) para 2028. // Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
En 1993, funcionarios del condado de Shanghang, en la provincia suroriental china de Fujian, encargaron a Chen Jinghe, un geólogo, liderar el desarrollo de una mina local de oro. Así nació Zijin Mining. El señor Chen, que se retiró este año, convertiría la empresa en un gigante global. Valorada hoy en unos US$ 150,000 millones, es la cuarta minera más valiosa del mundo. El alza del precio del oro (del que es el sexto productor mundial) y del cobre (ocupa el quinto lugar) ha impulsado su capitalización bursátil un 150% en el último año.

