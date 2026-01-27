Este lunes el oro alcanzó un nuevo precio histórico superando los US$ 5 mil por onza por primera vez, según un reporte de Bloomberg. La mayor cotización del metal se produce en medio una incertidumbre global y volatilidad financiera, lo cual impulsó la creciente demanda de activos de refugio como el oro. En medio de esto, el precio del dólar se depreciaba en 1.6%.

Durante la semana pasada el precio del lingote subió 8.5%, pero hoy repunta aún más ante las tensiones que genera la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la Reserva Federal estadounidense (Fed) y las amenazas a Groenlandia.

Ante la incertidumbre, solo en lo que va del 2026 la cotización del oro ha subido más de 17%, mientras que en el 2025 el precio llegó a aumentar alrededor de 64%.

Oro en el Perú no avanza igual

Mientras el precio del oro sube a nivel internacional, la producción formal en el Perú no ha avanzado al mismo ritmo. De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de este metal precioso solo logró un crecimiento de 0.05% a noviembre del 2025.

Pese a que esta producción de 99.6 millones de gramos finos de oro no representa un gran crecimiento, debido a los altos precios se observa que hasta noviembre del año pasado el país alcanzó US$ 20,260 millones de oro exportado, un 44.9% más que en el 2024.

Las principales empresas mineras fueron Yanacocha y Minera Poderosa. Esta última, que opera en Pataz (La Libertad), viene siendo afectada por constantes ataques de la minería ilegal en los últimos años.

Además, en el caso de Yanacocha, a inicios del año pasado se conoció que la minera postergó su inversión de US$ 2,500 millones que ampliaría la vida útil de la mina. Con esto, la decisión de inversión en Yanacocha Sulfuros viene siendo aplazada desde 2022.

La participación de las empresas productoras de oro se configura de la siguiente manera:

Minera Yanacocha (15.1%)

Minera Poderosa (7.9%)

Mira Boroo Misquichilca (5.5%)

Minera Auriferas Retamas (5.1%)

Consorcio Minero Horizonte (4.9%)

Compañía Minera Ares (4%)

Shahuindo (3.8%)

Paltarumi (3.4%)

Minera Veta Dorada (3.2%)

Gold Fields La Cima (3.1%)

Otros (44.1%)

Buscar para encontrar: proyectos de exploración

¿Cuántos proyectos de oro tiene el Perú? En la primera etapa, es decir, en exploración, hay 12 proyectos que buscan yacimientos que tengan potencial para la extracción de oro.

De esos, 9 son greenfield, lo que implica que se construirían desde cero, mientras que otros 3 son brownfield, por lo que se desarrollarían sobre infraestructura existente.

En total, la inversión global en estos proyectos de exploración ascienden los US$ 181.4 millones, concentrándose en las regiones de Puno, Tacna, La Libertad, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca.

CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA DE ORO ETAPA PROYECTO OPERADOR DEPARTAMENTO TIPO DE

EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN

INVERSIÓN GLOBAL

(US$ MILLONES) Instrumento

de

gestión ambiental ANY CENTRO Ayor S.A.C. Tacna Greenfield 1.3 ANY ESTE Ayor S.A.C. Tacna Greenfield 1.2 NEAR MINE Consorcio Minero Horizonte S.R.L. La Libertad Brownfield 1.2 SAN GABRIEL Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Moquegua Greenfield 39.3 TAMBOMAYO Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Arequipa Brownfield 107 Consulta

preliminar MISCANTHUS Sumitomo Metal Mining Perú S.A. Ayacucho Greenfield 1.5 PINAYA Kaizen Discovery Perú S.A.C Puno Greenfield 6.6 Autorización

de exploración GABÁN Winshear de Perú S.A.C Puno Greenfield 1.6 LA COLORADA Minsur S.A. La Libertad Greenfield 3.5 LA ESTRELLA Cappex Exploraciones S.A.C. Huancavelica Greenfield 1.8 LA ZANJA Minera La Zanja S.R.L. Cajamarca Brownfield 10 USICAYOS Palamina S.A.C Puno Greenfield 6.4 Fuente: Minem

Por otro lado, en la cartera de proyectos de inversión -etapa en la que se inyecta capital para extraer y procesar los minerales-, hay ocho que tienen al oro como producto principal.

Incluso no todos los proyectos que llegan a ese nivel avanzan pues seis de los ocho aún no tienen fecha para arrancar. Las iniciativas con fecha definida ascienden a una inversión de US$ 2,096 millones, mientras que los que siguen sin fecha definida para su inicio de operaciones suman más de US$ 5,700 millones.

Entre las iniciativas mineras que aún no tienen cuándo iniciar destaca Conga, uno de los mayores proyectos de oro del país, que continúa en etapa de factibilidad pese a su elevado monto de inversión.

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA DE ORO Proyecto Operador Departamento Puesta

en marcha Inversión CAPEX

(US$ MILLONES) San Gabriel Compañía de Minas Buenaventura Moquegua 2025 650 Reposición

Inmaculada Compañía Minera Ares Ayacucho 2024 1,319 Ampliación

Esperanza Compañía Minera Caraveli Arequipa Por definir 300 Conga Minera Yanacocha S.R.L Cajamarca 4,800 Ollachea Minera Kuri Kullu S.A. Puno 126 Optimización Pucamarca Minsur Tacna 106 Reaprovechamiento

Quiruvilca Atom Enviromental II La Libertad 235 Reposición

Shahuindo Shahuindo Cajamarca 289 Fuente: Minem