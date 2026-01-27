El precio del oro sigue creciendo, pero la producción en el Perú no avanza al mismo ritmo. (Imagen: Andina)
El precio del oro sigue creciendo, pero la producción en el Perú no avanza al mismo ritmo. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
Guadalupe Gamboa

Este lunes el alcanzó un nuevo precio histórico superando los US$ 5 mil por onza por primera vez, según un reporte de Bloomberg. La mayor cotización del metal se produce en medio una incertidumbre global y volatilidad financiera, lo cual impulsó la creciente demanda de activos de refugio como el oro. En medio de esto, el se depreciaba en 1.6%.

Durante la semana pasada el precio del lingote subió 8.5%, pero hoy repunta aún más ante las tensiones que genera la posición del , respecto a la ) y las amenazas a Groenlandia.

Ante la incertidumbre, solo en lo que va del 2026 la cotización del oro ha subido más de 17%, mientras que en el 2025 el precio llegó a aumentar alrededor de 64%.

LEA TAMBIÉN: ¿Perú desaprovecha récord de metales? Proyectos mineros por US$ 31,500 millones sin fecha

Oro en el Perú no avanza igual

Mientras el precio del oro sube a nivel internacional, la producción formal en el Perú no ha avanzado al mismo ritmo. De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de este metal precioso solo logró un crecimiento de 0.05% a noviembre del 2025.

Pese a que esta producción de 99.6 millones de gramos finos de oro no representa un gran crecimiento, debido a los altos precios se observa que hasta noviembre del año pasado el país alcanzó US$ 20,260 millones de oro exportado, un 44.9% más que en el 2024.

Las principales empresas mineras fueron y . Esta última, que opera en Pataz (La Libertad), viene siendo afectada por constantes ataques de la en los últimos años.

Además, .

La participación de las empresas productoras de oro se configura de la siguiente manera:

  • Minera Yanacocha (15.1%)
  • Minera Poderosa (7.9%)
  • Mira Boroo Misquichilca (5.5%)
  • Minera Auriferas Retamas (5.1%)
  • Consorcio Minero Horizonte (4.9%)
  • Compañía Minera Ares (4%)
  • Shahuindo (3.8%)
  • Paltarumi (3.4%)
  • Minera Veta Dorada (3.2%)
  • Gold Fields La Cima (3.1%)
  • Otros (44.1%)

Buscar para encontrar: proyectos de exploración

¿Cuántos proyectos de oro tiene el Perú? En la primera etapa, es decir, en exploración, hay 12 proyectos que buscan yacimientos que tengan potencial para la extracción de .

De esos, 9 son greenfield, lo que implica que se construirían desde cero, mientras que otros 3 son brownfield, por lo que se desarrollarían sobre infraestructura existente.

En total, la inversión global en estos proyectos de exploración ascienden los US$ 181.4 millones, concentrándose en las regiones de Puno, Tacna, La Libertad, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca.

CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA DE ORO
ETAPA PROYECTO OPERADOR DEPARTAMENTO TIPO DE
EXPLORACIÓN		 EXPLORACIÓN
INVERSIÓN GLOBAL
(US$ MILLONES)
Instrumento
de
gestión ambiental		 ANY CENTRO Ayor S.A.C. Tacna Greenfield 1.3
ANY ESTE Ayor S.A.C. Tacna Greenfield 1.2
NEAR MINE Consorcio Minero Horizonte S.R.L. La Libertad Brownfield 1.2
SAN GABRIEL Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Moquegua Greenfield 39.3
TAMBOMAYO Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Arequipa Brownfield 107
Consulta
preliminar		 MISCANTHUS Sumitomo Metal Mining Perú S.A. Ayacucho Greenfield 1.5
PINAYA Kaizen Discovery Perú S.A.C Puno Greenfield 6.6
Autorización
de exploración		 GABÁN Winshear de Perú S.A.C Puno Greenfield 1.6
LA COLORADA Minsur S.A. La Libertad Greenfield 3.5
LA ESTRELLA Cappex Exploraciones S.A.C. Huancavelica Greenfield 1.8
LA ZANJA Minera La Zanja S.R.L. Cajamarca Brownfield 10
USICAYOS Palamina S.A.C Puno Greenfield 6.4
Fuente: Minem

Por otro lado, en la cartera de proyectos de inversión -etapa en la que se inyecta capital para extraer y procesar los minerales-, hay ocho que tienen al oro como producto principal.

Incluso no todos los proyectos que llegan a ese nivel avanzan pues seis de los ocho aún no tienen fecha para arrancar. Las iniciativas con fecha definida ascienden a una inversión de US$ 2,096 millones, mientras que los que siguen sin fecha definida para su inicio de operaciones suman más de US$ 5,700 millones.

Entre las iniciativas mineras que aún no tienen cuándo iniciar destaca , uno de los mayores proyectos de oro del país, que continúa en etapa de factibilidad pese a su elevado monto de inversión.

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA DE ORO
Proyecto Operador Departamento Puesta
en marcha		 Inversión CAPEX
(US$ MILLONES)
San Gabriel Compañía de Minas Buenaventura Moquegua 2025 650
Reposición
Inmaculada		 Compañía Minera Ares Ayacucho 2024 1,319
Ampliación
Esperanza		 Compañía Minera Caraveli Arequipa Por definir 300
Conga Minera Yanacocha S.R.L Cajamarca 4,800
Ollachea Minera Kuri Kullu S.A. Puno 126
Optimización Pucamarca Minsur Tacna 106
Reaprovechamiento
Quiruvilca		 Atom Enviromental II La Libertad 235
Reposición
Shahuindo		 Shahuindo Cajamarca 289
Fuente: Minem
SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

