El segundo pozo en Khaleesi revela un nuevo estilo de mineralización tipo pórfido sobre skarn, no observado en el primer pozo. (Foto: C3 Metals).
La minera canadiense , ubicado en Cusco (Perú), que refuerzan el potencial del yacimiento y amplían la lectura geológica del sistema mineralizado. Se trata del segundo pozo del programa de exploración, cuyos resultados confirman la presencia de cobre y oro de alta ley en profundidad.

El pozo denominado KHZ5800-002 interceptó 51.1 metros con 0.54% de cobre y 0.31 g/t de oro, equivalente a 0.86% de cobre equivalente (CuEq), desde una profundidad aproximada de 250 metros verticales. Dentro de ese intervalo, destaca un tramo de 18.0 metros con 1.08% de cobre y 0.76 g/t de oro (1.85% CuEq), considerado de alta ley para un proyecto de exploración temprana en la región.

no identificado previamente en Khaleesi. A diferencia del primer pozo, dominado por skarn de magnetita, el segundo pozo interceptó mineralización de estilo pórfido sobre skarn de granate, lo que sugiere una evolución más compleja del sistema hidrotermal.

La mineralización de cobre y oro está asociada con calcocita, bornita, calcopirita y oro visible, en correlación con vetillas de cuarzo laminar típicas de sistemas pórfidos. Según la compañía, esta combinación apunta a condiciones de alta temperatura y podría indicar una mayor cercanía al núcleo intrusivo que habría originado el sistema mineral.

A la fecha, hay ocho pozos completados en el proyecto Khaleesi, seis pendientes de ensayos y dos en perforación. (Foto referencial: Andina).
Exploración en Khaleesi

En conjunto, , un rasgo característico de grandes sistemas cupríferos andinos. Esta superposición de estilos —skarn y pórfido— refuerza la hipótesis de un sistema hidrotermal de mayor escala aún no completamente delimitado.

Desde la perspectiva operativa, , lo que sustenta la continuidad del programa de perforación en el proyecto peruano. Además de la intersección principal, el pozo reportó tramos adicionales de menor espesor y ley, tanto cerca de superficie como hacia el final del sondaje, lo que refuerza la persistencia del sistema mineralizado.

La exploración en Khaleesi se concentra actualmente en dos áreas clave: una zona de skarn en el sector occidental del proyecto y un complejo intrusivo multifásico en el sector oriental. En la primera, se observan afloramientos de skarn con mineralización primaria y secundaria de cobre, mientras que en la segunda predominan vetillas de cuarzo y sulfuro asociadas con calcopirita y molibdenita.

Los resultados de C3 Metals en Khaleesi refuerzan la relevancia de Perú dentro del portafolio exploratorio de la minera canadiense. (Foto referencial: Andina).
Próximos pasos de C3 Metals en Perú

Hasta la fecha, C3 Metals ha completado aproximadamente 4,200 metros de perforación de un programa inicial planificado de 6,300 metros, con ocho pozos finalizados, seis pendientes de resultados de laboratorio y dos adicionales actualmente en ejecución. El uso de núcleos orientados ha permitido identificar tendencias estructurales relevantes, particularmente vetillas con rumbo noreste–suroeste.

De cara a los próximos meses, en definir nuevos puntos de perforación alrededor de la zona de alta ley interceptada en KHZ5800-002. El objetivo será seguir las vetillas laminadas y los sistemas de stockwork en profundidad, con la expectativa de identificar la intrusión causante del sistema hidrotermal Khaleesi y avanzar en la comprensión del potencial cuprífero del proyecto.

