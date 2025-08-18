C3 Metals recibió todos los permisos para perforar Khaleesi, un proyecto de cobre y oro en Perú (Foto: C3 Metals).
C3 Metals recibió todos los permisos para perforar Khaleesi, un proyecto de cobre y oro en Perú (Foto: C3 Metals).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera canadiense anunció que recibió todas las aprobaciones regulatorias necesarias para iniciar su programa de perforación en el proyecto , un prospecto de cobre y oro del cual es titular al 100% en Cusco.

Los permisos obtenidos incluyen convenios de acceso con la comunidad Cancahuani, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la autorización de inicio de actividades de exploración y el uso de agua.

Dan Symons, presidente y CEO de la compañía, señaló que es un objetivo geológico prioritario dentro de la cartera de : “Es realmente notable que, en un distrito productor de cobre de clase mundial, seamos la primera empresa en realizar perforaciones de exploración en esta propiedad de gran potencial. Prevemos comenzar un programa inicial de 6,000 metros en septiembre de 2025”, comentó.

LEA TAMBIÉN: Khaleesi con más oro y cobre en Perú: C3 Metals amplía mineralización

Los próximos pasos de C3 Metals

ya cuenta con todas las autorizaciones regulatorias para iniciar la perforación en Khaleesi. El plan contempla un programa inicial de 14 sondajes diamantinos, con una extensión total de 6,000 metros, cuyo inicio está previsto para septiembre de 2025.

La compañía busca confirmar la magnitud del sistema mineralizado y avanzar en la consolidación de este proyecto como uno de sus activos estratégicos en Perú.

Los estudios geofísicos recientes han identificado anomalías magnéticas, de polarización inducida (IP) y magnetotelúricas (MT), todas coincidentes con anomalías geoquímicas de cobre, molibdeno y zinc en suelos.

LEA TAMBIÉN: C3 Metals traza ruta hacia la perforación inaugural de su proyecto Khaleesi

Un proyecto en una zona minera estratégica

se ubica en la faja de pórfido-skarn Andahuaylas-Yauri, a solo 45 km de las minas de cobre y (Hudbay Minerals). La empresa ha consolidado un paquete de concesiones de más de 31,000 hectáreas, rodeadas por terrenos de grandes y medianas compañías mineras.

El proyecto se encuentra a 8 km del Jasperoide, otro activo de , donde la compañía ya confirmó 13 prospectos de skarn y un recurso medido e indicado de 51.9 millones de toneladas con 0.50% de cobre y 0.20 g/t de oro.

TE PUEDE INTERESAR:

TE PUEDE INTERESAR

C3 Metals obtiene permiso para ampliar perforaciones en proyecto Jasperoide
C3 Metals traza ruta hacia la perforación inaugural de su proyecto Khaleesi

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.