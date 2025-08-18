La minera canadiense C3 Metals anunció que recibió todas las aprobaciones regulatorias necesarias para iniciar su programa de perforación en el proyecto Khaleesi, un prospecto de cobre y oro del cual es titular al 100% en Cusco.

Los permisos obtenidos incluyen convenios de acceso con la comunidad Cancahuani, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la autorización de inicio de actividades de exploración y el uso de agua.

Dan Symons, presidente y CEO de la compañía, señaló que Khaleesi es un objetivo geológico prioritario dentro de la cartera de C3 Metals: “Es realmente notable que, en un distrito productor de cobre de clase mundial, seamos la primera empresa en realizar perforaciones de exploración en esta propiedad de gran potencial. Prevemos comenzar un programa inicial de 6,000 metros en septiembre de 2025”, comentó.

Los próximos pasos de C3 Metals

C3 Metals ya cuenta con todas las autorizaciones regulatorias para iniciar la perforación en Khaleesi. El plan contempla un programa inicial de 14 sondajes diamantinos, con una extensión total de 6,000 metros, cuyo inicio está previsto para septiembre de 2025.

La compañía busca confirmar la magnitud del sistema mineralizado y avanzar en la consolidación de este proyecto como uno de sus activos estratégicos en Perú.

Los estudios geofísicos recientes han identificado anomalías magnéticas, de polarización inducida (IP) y magnetotelúricas (MT), todas coincidentes con anomalías geoquímicas de cobre, molibdeno y zinc en suelos.

Un proyecto en una zona minera estratégica

Khaleesi se ubica en la faja de pórfido-skarn Andahuaylas-Yauri, a solo 45 km de las minas de cobre Las Bambas (MMG) y Constancia (Hudbay Minerals). La empresa ha consolidado un paquete de concesiones de más de 31,000 hectáreas, rodeadas por terrenos de grandes y medianas compañías mineras.

El proyecto se encuentra a 8 km del Jasperoide, otro activo de C3 Metals, donde la compañía ya confirmó 13 prospectos de skarn y un recurso medido e indicado de 51.9 millones de toneladas con 0.50% de cobre y 0.20 g/t de oro.

