Recientemente, Gestión pudo conocer que Datarock Pty inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Datarock” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la empresa tecnológica australiana inscribió la marca en la categoría 09 y 42, que corresponden a productos como software para reconocimiento de imágenes, hardware para uso en ingeniería de software asistida por computadora y exploración geológica.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

Datarock, la firma australiana de IA, pone la mira en la minería peruana

Datarock es una empresa australiana fundada en 2018 que desarrolla soluciones de geociencia con inteligencia artificial para la industria minera, enfocadas en transformar datos geológicos en decisiones operativas.

La compañía se originó Victoria (Australia) a partir de una colaboración entre la consultora de geociencia de datos Solve Geosolutions y la firma tecnológica DiUS, que desarrollaron una plataforma en la nube para extraer información geológica y geotécnica a partir de imágenes de testigos de perforación.

En 2021, el grupo de tecnología minera IMDEX adquirió un 30% de acciones de Datarock por 5.5 millones de dólares australianos, con opción de compra del resto en función de hitos, para integrar sus capacidades de análisis de imágenes a la suite de software ioGAS, aiSIRIS y MinePortal.

Desde 2018 la empresa ha crecido a más de 50 empleados y ha sido reconocida en los Core Innovation Hot 30 Awards como Best Start-upen minería por su software de análisis de testigos con IA.

Datarock ofrece una plataforma en la nube que aplica machine learning y visión por computadora para analizar imágenes de testigos de perforación y otros datos geocientíficos. Sus soluciones, como Datarock Core, generan información geológica y geotécnica en alta resolución, y permiten priorizar objetivos de exploración.

Actualmente, la empresa está “cerrando la brecha entre recolección de datos y decisiones” al permitir que mineras transformen rápidamente imágenes legacy de testigos de perforación en base de datos estructurados que mejoran los modelos de yacimiento y reducen la incertidumbre.

La empresa tecnológica no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento de paisajismo y farmacéutico, ya lo han hecho el 12, 13 y 14 de enero de este año, ¿Cuáles son?

Empresa de paisajismo de EE. UU. busca registrar marca en Perú

De otro lado, el Indecopi también recibió la intención de la empresa estadounidense GreenSeason Inc., especializada en el paisajismo, para registrar la denominación y logotipo de “Bobobaba” en la clase 29, que comprende productos como pulpa de fruta, frutas procesadas y mermelada de fruta; la 35, servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; y la 43, servicios de restaurante de comida rápida.

El movimiento sugiere una posible diversificación de su portafolio hacia el sector gastronómico, aunque no se han identificado antecedentes públicos de la compañía en este rubro.

La empresa con sede en Norcross, Georgia, se dedica desde hace más de 20 años al diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes para clientes residenciales, comerciales y asociaciones de propietarios.

Además, ha recibido premios de la asociación MALTA (Metropolitan Atlanta Landscape and Turf Association), incluidos sobre proyectos de más de US$ 100,000 y en mantenimiento e instalación de paisajismo.

Empresas farmacéuticas que podrían ingresar al Perú

Dentro del segmento farmacéutico, Arrowhead Pharmaceuticals ha solicitado el registro y la denominación del logotipo de “Redemplo” en la categoría 05, que corresponde a preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas.

La compañía es una biofarmacéutica estadounidense especializada en terapias de interferencia de ARN (RNAi), con sede en Pasadena, California, y cotiza en Nasdaq bajo el ticker ARWR.

Un punto clave en su desarrollo fue el lanzamiento, en 2015, de la plataforma TRiM (Targeted RNAi Molecule), que sustenta el diseño de moléculas dirigidas a silenciar genes específicos vinculados a diversas enfermedades. A partir de esta tecnología, la firma ha expandido sus investigaciones a distintas áreas terapéuticas.

En diciembre del año pasado, Arrowhead inició un estudio fase 1/2a de ARO‑MAPT para tratar Alzheimer y otras taupatías, llevando su tecnología RNAi al campo de las enfermedades neurodegenerativas.

Este avance en investigación ha estado acompañado por el respaldo de inversionistas institucionales. A inicios de este año, Nordea Investment Management, gestora de inversiones con sede en Suecia, aumentó su participación en Arrowhead Pharmaceuticals en el tercer trimestre, alcanzando el 0.27 % de la biotecnológica con una inversión valorizada en US$ 12,66 millones.

Por su parte, la empresa Gen Ilaç ve Saglik Ürünleri, solicitó el registro de la denominación y logotipo de “Gen″ en la categoría 02, que comprende pinturas; la 05, productos farmacéuticos; la 10, aparatos e instrumentos quirúrgicos; la 35, artículos ortopédicos; y la 04, servicios médicos.

La farmacéutica turca, especializada en medicamentos para enfermedades raras y otros tratamientos de nicho, fue fundada en 1997 en Ankara (Turquía) y ha crecido hasta superar los 600 empleados y varias sedes internacionales.

Con el tiempo ha ampliado su presencia internacional con oficinas en Alemania, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán, apoyadas por una planta de producción de unos 15.000 m2 en el parque industrial organizado de Ankara.

GEN cotiza en la Bolsa de Estambul (BIST) bajo el ticker GENIL, con una revalorización acumulada de más de 1,400% desde su salida a bolsa en 2021 y un crecimiento cercano al 300% en los últimos 3 años. Sus ingresos pasaron de unos 2,150 millones de TRY (US$ 49,78 millones) en 2020 a casi 14,750 millones de TRY (US$ 341.5 millones) en 2024.

Dato.

Solo el 12, 13 y 14 de enero de 2026, Indecopi publicó 217 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan la australiana Datarock, GreenSeason Inc., Gen Ilaç ve Saglik Ürünleri y Arrowhead Pharmaceuticals.