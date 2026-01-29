En 2021, el grupo de tecnología minera IMDEX adquirió un 30% de acciones de la empresa por 5.5 millones de dólares australianos. (Foto: imagen generado con IA)
Edgar Velito
Para este año está previsto el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros en el país, con una inversión estimada de US$ 7,619 millones, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En ese contexto, una firma australiana que desarrolla soluciones de geociencia basadas en inteligencia artificial comienza a mostrar señales de interés por el mercado peruano.

