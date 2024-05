Agave nació en el 2020, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Con una vasta experiencia como arquitectos, la cuarentena afectó directamente a su equipo de obra. Como alternativa para evitar el cese de sus colaboradores, comenzaron a encomendarles la producción de sus propios diseños para poder venderlos.

“Entonces, a nuestro carpintero le encargábamos hacer maceteros de madera, al terracero, macetas de terrazo; al albañil, macetas de cemento. Así empezamos a formar un equipo que pudiera subsistir en la cuarentena. Si bien nuestro sueño a futuro era tener una tienda con productos paisajísticos, definitivamente la pandemia adelantó o, mejor dicho, aterrizó el proyecto”, relata Mendoza.

Alessandra Mendoza y Bruno Binda comparten su pasión por el paisajismo y la arquitectura. (Foto: AGAVE)

El concepto

En un espacio de 95 m2, Agave busca ser más que una tienda de diseño naturalista. Según Mendoza, el concepto busca convertirse en un escape tanto para los amantes de las plantas, como para aquellos que recién se están familiarizando con la materia.

“Durante la pandemia, todo el Perú, pero de hecho más en Lima, porque es una ciudad mucho más grande, más rígida, con más cemento, tuvo la necesidad de conectarnos con la naturaleza y esa es la idea que buscamos transmitir a las personas que quieran incluir este concepto en sus espacios”.

La propuesta de Agave también incluye la familiarización con materiales como la madera, la piedra y las fibras que remiten al respeto por la naturaleza. Si bien la tienda alberga varios productos de diferentes marcas, los protagonistas son las macetas.

“Se trata de un elemento decorativo de diseño que te permite jugar un poquito más y darle carácter a ese a ese verde que quieres introducir a tus espacios. Nosotros nos enfocamos mucho en el asesoramiento, porque tener plantas en tus espacios, si bien es hermoso, hay que conocerlas y entenderlas”, sostiene la arquitecta.

Por otro lado, Agave también cuenta con piezas decorativas como lámparas y muebles que comparten el mismo concepto naturalista. Además, las ‘esculturas vivas’ son uno de los productos que más destacan dentro de su portafolio.

“Las ‘esculturas vivas’ son piezas que nosotros trabajamos a pared con la intención de no tener necesariamente un jardín vertical como tal, que fue muy común en su momento. En este caso, una ‘escultura viva’ es una pieza artística, que incluye plantas y que las puedes puedes tener en tus en tus paredes, no sin necesidad de tener 80 plantas que por ahí que no no va a ser tan fácil de mantener y son flexibles para adaptarse a muchos espacios”, detalla.

Pero si no están interesados en comprar, Agave no solo busca ser un espacio comercial. Por eso, cada cierto tiempo realizan talleres y exposiciones e arte con la intención de difundir más sobre esta rama de la arquitectura.

