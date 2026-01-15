La minera Endeavour Silver destaca el desempeño de la mina Kolpa como uno de sus activos operativos clave al cierre de 2025. (Foto: Endeavour Silver).
La minera canadiense , ubicada en Huancavelica, uno de sus principales activos polimetálicos en Sudamérica. Durante el cuarto trimestre del año, la operación peruana aportó de manera relevante a la producción consolidada del grupo, en un contexto de crecimiento interanual del precio de la plata y fortalecimiento de la base productiva.

En el último trimestre de 2025, Kolpa registró una producción de 631,867 onzas de plata, además de 5,570 toneladas de plomo y 3,034 toneladas de zinc, tras procesar 198,830 toneladas de mineral. Este desempeño confirmó el .

Las leyes promedio procesadas en Kolpa alcanzaron 108 gramos por tonelada de plata, 3.06 % de plomo, 1.83 % de zinc y 0.20 % de cobre. En tanto, las leyes de plata y plomo se mantuvieron alineadas con lo previsto por la gerencia, las de zinc resultaron inferiores a lo planificado, aunque sin comprometer el cumplimiento general del plan de producción.

La mina Kolpa cumple con las expectativas operativas y aporte de producción relevante de plata y metales base. (Foto: Endeavour Silver).
Plan de ampliación de la capacidad de la planta de Kolpa

En paralelo al desempeño productivo, Endeavour Silver avanzó de manera significativa en el plan de ampliación de la capacidad de la planta de Kolpa hasta 2,500 toneladas por día. Durante el cuarto trimestre, puso en operación un nuevo circuito de trituración e inició la instalación de un nuevo molino de bolas, .

La culminación del nuevo molino está prevista para el primer trimestre de 2026, lo que permitirá a Endeavour Silver incrementar gradualmente la capacidad de procesamiento en Kolpa y mejorar las eficiencias operativas. Estas mejoras se enmarcan en una estrategia de optimización orientada a capturar mayor valor del yacimiento y fortalecer la producción polimetálica en el país.

De cara al 2026, el avance de Kolpa refuerza la presencia de Endeavour Silver en Perú como un pilar relevante de su crecimiento regional. La combinación de cumplimiento productivo y expansión de capacidad posiciona a la operación peruana como un activo clave para sostener el desempeño de la compañía en un escenario de mayor demanda por metales y foco en eficiencia operativa.

Endeavour Silver reporta obras clave en marcha para sostener mayores volúmenes de tratamiento en el corto plazo. (Foto: Endeavour Silver).
Las operaciones de Endeavour Silver

Endeavour Silver Corp. es un productor de plata de nivel medio con cuatro minas en operación en México y Perú, y una presencia activa en América a través de una cartera diversificada de proyectos de exploración.

La compañía mantiene activos mineros en etapas tempranas y avanzadas en México, Chile y Estados Unidos, lo que le permite sostener una estrategia de crecimiento con base en nuevos descubrimientos y desarrollo de yacimientos.

