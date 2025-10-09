La minera canadiense Endeavour Silver Corp. reportó un sólido desempeño de su mina Kolpa, ubicada en la provincia de Huancavelica, durante el tercer trimestre de 2025, marcando así su primer periodo completo de producción desde que la compañía adquirió Minera Kolpa S.A. a inicios de este año.

Según el comunicado oficial, Kolpa procesó 195,752 toneladas de mineral, alcanzando una producción de 598,689 onzas de plata y un total de 1.28 millones de onzas equivalentes de plata (AgEq) al incluir los subproductos de plomo, zinc y cobre. La compañía destacó que estos resultados se encuentran “en línea con las expectativas de gestión y con el desempeño histórico del activo”, lo que confirma una integración sin contratiempos dentro del portafolio global de Endeavour.

Kolpa procesó 195,752 toneladas de mineral, alcanzando una producción de 598,689 onzas de plata. (Foto referencial: Andina).

Kolpa contribuye al crecimiento de Endeavour

La mina Kolpa —también conocida como Huachocolpa Uno— forma parte de un complejo polimetálico con leyes promedio de 105 gramos de plata por tonelada, 3.07 % de plomo, 2.20 % de zinc y 0.21 % de cobre. Las tasas de recuperación metalúrgica alcanzaron 90.7 % para la plata y 94.2 % para el plomo, niveles considerados altos en la industria, lo que refuerza la eficiencia operativa del proyecto.

“Kolpa está cumpliendo con las expectativas y contribuye significativamente a nuestro crecimiento regional”, destacó Dan Dickson, CEO de Endeavour Silver, en el comunicado.

Los planes de Endeavour Silver en Perú

Endeavour Silver Corp adquirió Compañía Minera Kolpa (y su mina Kolpa) en mayo de 2025, después de firmar un acuerdo de compra de acciones en abril de 2025.

En ese mismo mes, el director ejecutivo de Endeavour Silver Corp., Dan Dickson, describió la compra de Compañía Minera Kolpa S.A. como un “hito importante” dentro del plan de crecimiento de la compañía y su propósito de consolidarse como un productor de plata de primer nivel.

“La adquisición de Kolpa representa un incremento material en nuestra producción de onzas equivalentes de plata (AgEq) y constituye un paso estratégico hacia la construcción de un futuro más fuerte y dinámico para la compañía. Nos entusiasma integrar esta nueva operación, junto con Terronera (México), para seguir ofreciendo resultados excepcionales e impulsar el éxito continuo de nuestros accionistas, partes interesadas y empleados”, señaló Dickson.