Gold Fields inicia inversión en Cerro Corona para garantizar su operación hasta el 2030 y en paralelo avanza en diferentes vías para hallar un nuevo yacimiento.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

Desde hace 17 años, la producción de oro en Perú es sostenida por operaciones mineras como Cerro Corona (Cajamarca), de Gold Fields. Si bien dicho yacimiento viene entrando a su última etapa de explotación, la minera sudafricana mantiene su intención de prolongar su presencia en Perú, a través de proyectos de exploración propios, adquisición de prospectos y joint ventures. En esa ruta, la compañía ya se alista para perforaciones en dos proyectos y evalúa hasta tres depósitos minerales para potenciales compras. Conozca los planes inmediatos de la empresa.

