Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por “los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.(Foto: AFP)
Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por “los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.(Foto: AFP)
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley que destina US$ 70,000 millones para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias, poniendo fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a su agenda de control migratorio.

"“, aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval.

Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por “los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza —porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo— el apoyo y los recursos necesarios para defender nuestras fronteras, proteger nuestra patria y mantener segura a Estados Unidos".

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El Congreso aprobó la ley este martes por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, luego de recibir la luz verde del Senado la semana pasada.

Con la aprobación de esta norma, se rompe un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los límites de estas agencias, sobre todo después de que algunos de sus agentes se vieran implicados en las muertes de Alex Pretti y Nicole Good, durante protestas contra las redadas a inmigrantes en Mineápolis en enero.

Los demócratas en el Congreso se habían negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta que los republicanos aceptaran una serie de medidas para garantizar el respeto a la ley y a los derechos humanos y a esta materia que finalmente no prosperaron.

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