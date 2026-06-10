El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Colombia contará con el “apoyo y la fuerza total” de su país en caso de que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella se imponga en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump ratificó el respaldo que ya había expresado la semana pasada y aseguró que De la Espriella cuenta con su apoyo “total e incondicional” para los comicios programados para el próximo 21 de junio.

El mandatario estadounidense sostuvo que el resultado de la elección será determinante para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos. En ese sentido, señaló que, de resultar electo, De la Espriella podrá contar con el respaldo pleno de Washington gracias a su capacidad de liderazgo y compromiso con su país.

Asimismo, Trump felicitó al candidato por haber obtenido la mayor votación en la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo. Además, lo calificó como un dirigente “inteligente, fuerte y tenaz”.

El candidato Abelardo de la Espriella buscará imponerse a Iván Cepeda en los comicios del próximo 21 de junio. Foto: Sergio Yate / AFP.

Critica a su rival y situación política en Colombia

En su pronunciamiento, Trump también cuestionó al contendiente de De la Espriella en el balotaje, Iván Cepeda, a quien describió como un representante de la izquierda radical y heredero político del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Según el mandatario estadounidense, una eventual administración de De la Espriella tendría éxito en áreas como crecimiento económico, generación de empleo, comercio, seguridad ciudadana, control migratorio y lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una intensa campaña electoral en Colombia. Paralelamente, una comisión de la Cámara de Representantes dispuso este miércoles la suspensión temporal de Petro al considerar que habría participado de manera indebida en actividades proselitistas, una acusación que el mandatario rechazó durante una intervención realizada ante la ONU en Nueva York.

De acuerdo con los resultados de la primera vuelta, De la Espriella obtuvo el 44% de los votos válidos, mientras que Cepeda alcanzó el 41%. Ambos candidatos disputarán la presidencia en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Con información de EFE.