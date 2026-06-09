La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política a través de publicaciones difundidas en la red social X entre los años 2023 y 2025.

La decisión, adoptada por la representante investigadora Gloria Isabel Ariza, señala que 15 mensajes publicados desde la cuenta personal del jefe de Estado podrían estar relacionados con actividades o controversias de carácter político-electoral. Por ello, se dispuso la recopilación de pruebas para determinar si existió alguna falta disciplinaria.

De acuerdo con la resolución, las publicaciones analizadas presentan elementos suficientes para justificar el inicio de la etapa de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados, establecer las circunstancias en que ocurrieron y determinar su eventual relevancia jurídica.

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Entre las diligencias ordenadas figura la incorporación al expediente de las publicaciones, capturas de pantalla y demás material digital recopilado durante la fase preliminar, además de la verificación técnica de los contenidos identificados en la plataforma X.

Asimismo, la Policía Judicial adscrita a la Comisión deberá validar la autenticidad de los mensajes, identificar la información asociada a cada publicación, documentar aspectos como fechas, enlaces y responsables de la administración de la cuenta, además de garantizar la cadena de custodia de las evidencias recabadas.

La Comisión también solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que certifique, en un plazo de cinco días, si la cuenta del mandatario (@petrogustavo) ha sido registrada, reconocida o utilizada oficialmente como canal institucional de comunicación presidencial.

Revisión de actividad en redes

El organismo requirió, además, información sobre las dependencias, funcionarios, contratistas o asesores que hayan tenido acceso a la cuenta, los dispositivos empleados para su gestión y los protocolos aplicados para la elaboración, revisión, aprobación, publicación, modificación o eliminación de contenidos.

Del mismo modo, solicitó copia de las directrices institucionales relacionadas con el uso de redes sociales y la participación en actividades políticas, así como información sobre los equipos de prensa, comunicaciones y estrategia digital de la Presidencia desde el inicio del actual mandato.

La apertura de esta investigación se produce en plena campaña para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda disputarán la Presidencia, tras obtener en la primera vuelta el 43.74% y 40.90% de los votos, respectivamente.

En Colombia, los funcionarios públicos tienen prohibido intervenir en actividades políticas o controversias electorales, salvo mediante el ejercicio de su derecho al voto. Además, el presidente cuenta con fuero constitucional, por lo que no puede ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria mientras permanezca en funciones.

La Constitución colombiana establece que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano encargado de recibir y tramitar denuncias contra el jefe de Estado por presuntos delitos o faltas disciplinarias.

Con información de EFE.