Casi dos años después de su inauguración, el puerto de Chancay está ampliando su papel como centro logístico para el comercio entre Latinoamérica y Asia. Y es que la naviera china COSCO Shipping Lines puso en marcha el servicio marítimo CHX3, que ofrece una conexión semanal entre los puertos de Paita (Perú), Chancay y Caldera (Costa Rica).

El nuevo servicio enlaza a Paita —centro logístico de contenedores y cadena de frío que atiende a exportadores agrícolas, pesqueros, mineros y textiles del norte del país— con Chancay y las rutas transpacíficas hacia Asia.

Según la exportadora peruana de fruta Ecosac, el servicio podría acortar los tiempos de transporte de fruta fresca, reducir los riesgos de pérdida de carga y disminuir los costos logísticos.

Chancay suma rutas a China y proyecta US$ 4,500 millones anuales para el Perú

Desde su inauguración en noviembre de 2024, Chancay redujo el tiempo de transporte marítimo entre Perú y China a 23 días y recortó los costos logísticos en 20%. El puerto ha generado US$3,650 millones en comercio de importación y exportación, movilizado 500.000 TEU y aportado más de S/1,640 millones en ingresos fiscales.

Actualmente opera tres rutas troncales transpacíficas y cinco servicios regionales de enlace. Este año sumó conexiones directas con Taicang, Nanjing y Guangzhou (China); la ruta directa Taicang-Chancay bajó el tiempo de tránsito a 26 días.

En 2025, el terminal manejó 336,200 TEU en contenedores, mientras que las operaciones de carga a granel y rodada alcanzaron 1,595 millones de toneladas. De acuerdo con Global Times, se proyecta que el puerto genere US$4,500 millones en beneficios económicos anuales para el Perú —equivalentes al 1.8% del PBI— y más de 8,000 puestos de trabajo.

Además, se prevé que la expansión de la red ofrezca opciones de envío adicionales para los exportadores latinoamericanos de productos como la fruta fresca. Asimismo, se están considerando nuevas conexiones de transporte marítimo, la digitalización y la integración de inteligencia artificial como parte del desarrollo del puerto.

El papel del puerto de Chancay en la expansión de la red de transporte marítimo entre China y América Latina está experimentando cambios significativos. (AP Photo/Guadalupe Pardo, File)

Puerto de Chancay: el segundo con mayor movimiento de contenedores

El puerto de Chancay se consolidó como el segundo terminal portuario del Perú con mayor movimiento de contenedores, según datos de la APN recopilados por ComexPerú. Entre enero y mayo movilizó 164,221 TEU, superando los 134,072 TEU de Paita y concentrando cerca del 9.6% del tráfico nacional, aunque aún lejos del Callao, líder con más de 1.37 millones de TEU.

No obstante, gran parte de ese movimiento corresponde a trasbordo, que representó el 55.7% de las operaciones del terminal a mayo; sumada la reestiba, las operaciones de conexión y reorganización de carga alcanzaron el 63.1%. Según ComexPerú, Chancay se afianza principalmente como punto de conexión regional que deriva carga hacia servicios de mayor alcance con destino a Asia.

Para sostener su crecimiento, especialistas de la CCL y ComexPerú advierten que la infraestructura portuaria deberá acompañarse de una red logística que reduzca la congestión en la Panamericana Norte y mejore la conexión terrestre. En paralelo, sigue abierta la discusión judicial sobre la regulación de tarifas, luego de que en junio el Poder Judicial rechazará la demanda de Cosco Shipping Ports contra Indecopi.