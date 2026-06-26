En la antesala al inicio de una nueva etapa de inversiones, APM Terminals Callao recibió al MN Glovis Leader, considerado el buque portavehículos de mayor capacidad del mundo. El arribo de la nave pone a prueba la infraestructura del Terminal Norte Multipropósito y antecede el inicio de la etapa 3B de su proceso de modernización, que demandará una inversión de US$570 millones. ¿Qué contempla este proyecto?

Según informó la empresa, las obras comenzarán hoy 26 de junio y se ejecutarán en dos etapas. El proyecto comprende obras civiles para carga general y contenedorizada con el objetivo de convertir al Terminal Norte en un puerto de clase mundial y fortalecer la competitividad del comercio exterior peruano.

La etapa 3B del Terminal Norte demandará US$570 millones. Foto: Jhonel Rodríguez Robles - Andina.

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Un buque que marca un nuevo estándar

La llegada del MN Glovis Leader representa un nuevo hito para la actividad portuaria nacional. La embarcación tiene capacidad para transportar hasta 10,800 vehículos, muy por encima de los portavehículos que habitualmente arriban al Perú, cuya capacidad oscila entre 5,000 y 6,500 unidades.

Además de automóviles, la nave puede movilizar vehículos eléctricos, híbridos y maquinaria pesada destinada a proyectos de minería e infraestructura. Asimismo, opera con Gas Natural Licuado (GNL), un combustible que genera menores emisiones que los combustibles marinos convencionales.

Stephany Bravo De Rueda, gerente comercial de carga general de APM Terminals Callao, destacó que el arribo confirma la capacidad operativa del Terminal Norte para atender embarcaciones de mayor tamaño.

“Atender una nave de estas características confirma que nuestra infraestructura, equipos y talento operativo están preparados para responder a las nuevas demandas de la industria automotriz. Este hito demuestra que APM Terminals Callao continúa fortaleciendo las capacidades del Terminal Norte para recibir embarcaciones cada vez más modernas, asegurando operaciones eficientes y confiables para nuestros clientes”, anotó.

La nave opera con Gas Natural Licuado (GNL).

La siguiente etapa de expansión

La empresa indicó que las inversiones ejecutadas en fases anteriores permitieron adecuar el Terminal Norte para recibir embarcaciones como el MN Glovis Leader. Ahora, con el inicio de la etapa 3B, continuará ampliando su infraestructura para atender la evolución del transporte marítimo internacional.