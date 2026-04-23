El Muelle Norte del puerto del Callao es operado por el concesionario APM Terminals. (Foto: APM Terminal)
El Muelle Norte del puerto del Callao es operado por el concesionario APM Terminals. (Foto: APM Terminal)
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Redacción Gestión
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Durante la audiencia, representantes del concesionario, así como de las empresas Petroperú, Terpel Comercial del Perú S. R. L., Blending S. A. C. y Terminales del Perú expusieron sus perspectivas sobre el impacto de la propuesta en sus operaciones. Los participantes analizaron el planteamiento del Regulador, el cual establece un Factor de Productividad de -2.26%, fundamentado en la inexistencia de condiciones de competencia efectiva para los servicios regulados del terminal, administrado por la empresa APM Terminals Callao S. A.

Ositrán recordó a la ciudadanía e instituciones que el periodo para la recepción de comentarios escritos permanecerá abierto hasta el 28 de abril de 2026. Foto: Ositrán.
Ositrán recordó a la ciudadanía e instituciones que el periodo para la recepción de comentarios escritos permanecerá abierto hasta el 28 de abril de 2026. Foto: Ositrán.

Concluidas las exposiciones, el Ositrán solicitó a los usuarios presentar sus propuestas técnicas por escrito. En esa línea, se remarcó que el estudio de estos aportes es fundamental para democratizar el proceso de toma de decisiones y garantizar que el resultado final sea equilibrado, transparente y responda a la realidad operativa de todos los actores del sistema portuario nacional.

De igual manera, se recordó a la ciudadanía e instituciones que el periodo para la recepción de comentarios escritos permanecerá abierto hasta el 28 de abril de 2026. Los documentos pueden remitirse a través de la Mesa de Partes Virtual o mediante el correo electrónico . Este mecanismo asegura que el procedimiento cuente con el sustento técnico de los interesados, bajo los principios de integridad y compromiso con el usuario que rigen la gestión institucional.

Luego de evaluar los comentarios recibidos, el Ositrán elaborará el Informe Tarifario Final en junio de 2026. El nuevo Factor de Productividad entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y regirá la actualización de las tarifas máximas del terminal hasta el 30 de junio de 2031.

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