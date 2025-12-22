Muelle Sur del puerto del Callao superó este mes los 2 millones de contenedores de 20 pies movilizados al año.
Muelle Sur del puerto del Callao superó este mes los 2 millones de contenedores de 20 pies movilizados al año.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

En los primeros diez meses del 2025, las exportaciones del Perú alcanzaron los US$ 71,881 millones, un incremento de 20%, según la data del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay: la ANIN lanza propuesta sobre 21 obras clave en su área de influencia
Eje Callao-Chancay: los desafíos urgentes para los operadores logísticos
No solo Shanghái: la otra megaciudad china que se conectará con el Puerto de Chancay en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.