En el mismo periodo, los terminales portuarios de uso público, que son la principal puerta de salida al mundo de esas exportaciones, movilizaron más de 3.3 millones de contenedores de 20 pies (TEU), un crecimiento del 18.4%, según reportes de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Ese crecimiento fue impulsado por el desempeño del puerto del Callao, así como el acelerado crecimiento del puerto de Paita (que atiende un fuerte incremento de las agroexportaciones del norte), y la incorporación del Terminal Multipropósito de Chancay.

Demanda estaría sobrepasando la oferta

Al 18 de diciembre, solo en el caso del Muelle Sur, según su operador DP World Callao, ya había superado la barrera de los 2 millones de contenedores de 20 pies atendidos anualmente, tras la puesta en marcha en junio del 2024 de su nuevo Muelle Bicentenario, que le dio capacidad para movilizar un total de 2.7 millones de contenedores por año.

Es decir que, dado el crecimiento acelerado del comercio exterior, el Muelle Sur, que tiene hoy la mayor capacidad instalada para atender contenedores en el país, estaría ya a más del 74% de su capacidad.

Mientras tanto, sus competidores directos, el Muelle Norte (también en el puerto del Callao), que puede atender a 1.2 millones de TEU, estaría ya saturado según los usuarios, en tanto que el terminal de Chancay, que puede atender hasta 1.2 millones de containers, apuntaba a mover 350,000 TEU para fin del 2025.

Sin embargo, según proyecciones de DPW sobre la futura demanda del comercio exterior, que requerirá servicios de atención a la carga entre Callao y Chancay, en los próximos 34 años se necesitará tener capacidad portuaria para movilizar cerca de 10 millones de TEU, es decir que será necesaria mucha más infraestructura portuaria que la actual.

Muelle Sur, tiene la mayor capacidad instalada para atender carga contenedorizada del país

¿Qué planea DPW Callao?

Frente a este panorama, Gestión consultó a Carlos Merino, CEO de DPW para el Perú, Ecuador y Colombia, para conocer sobre las expectativas de inversión de esa empresa en el ámbito de su concesión, más allá de sus compromisos previstos en su contrato de concesión, suscrito el año 2006.

Refirió que, en principio, DPW Callao no solo ya cumplió al 100% sus inversiones como obligación contractual, al haber concluido con todas las fases programadas para el Muelle Sur, sino que ya han invertido cerca de US$ 1,500 millones, es decir más de lo previsto originalmente.

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), cuando se dio la concesión en el 2006, la inversión referencial estimada era de US$ 749.7 millones, que incluía obras obligatorias y aquellas que se encontraran sujetas a gatillos de demanda, movimiento de carga o tasa de ocupación.

Merino estimó que están cerca a los US$ 400 millones en inversiones no obligatorias adicionales, complementarias y discrecionales que han incorporado en ese terminal, y que en parte comprenden la incorporación de dos grúas pórtico adicionales (por US$ 50 millones), que arribarán al país en agosto del 2026.

Nuevas inversiones a largo plazo

El CEO de la empresa confirmó que planean realizar nuevas inversiones en el marco de la modificación a la Ley del Sistema Portuario Nacional, que permite extender los plazos de concesión por 30 años adicionales, además de autorizar a las operadoras a invertir fuera de su área concesionada.

Explicó que, en una potencial extensión de su plazo de concesión, la proyección de la empresa es que el Muelle Sur pueda duplicar su capacidad instalada, de forma que pueda recibir y despachar cerca de 5 millones de contenedores al cabo de los siguientes 20 o 30 años.

Pero, además, bajo ese mismo marco legal, aún pendiente de reglamentación, Merino indicó que DPW espera invertir fuera de su área de concesión, en proyectos como el Antepuerto del Callao, así como un sistema interconectado con el Muelle Sur, a través del sistema Port Community System, e inclusive invertir en algunas vías de acceso al terminal.

Buscan dinamizar el flujo de carga

El objetivo con el antepuerto y las demás inversiones previstas fuera del área concesionada, refirió, es dinamizar los flujos de camiones hacia el terminal, reducir la congestión actual existente en el puerto, dotar de vigilancia y seguridad a las rutas de acceso, de forma que haya seguridad en el flujo para importadores y exportadores.

El ejecutivo señaló que las nuevas inversiones que estiman podrían realizar al interior y exterior de la concesión hacia el largo plazo bajo el nuevo marco legal, podrían sobrepasar los US$ 1,000 millones, y que esa intención la plantearán en una propuesta que están preparando, para someterla a una negociación con el Gobierno vía adenda a su contrato.