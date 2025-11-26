La agroexportadora peruana Cerro Prieto viene impulsando el recambio o renovación de algunos campos en los que produce palta de la variedad hass, principalmente. Actualmente, la compañía cuenta con 1,800 hectáreas de palta, ubicadas en Chepén (La Libertad).

El director comercial de la firma, Daniel Bustamante, aclaró que la empresa no estima aumentar el área de palta. En realidad, el foco es efectuar una actualización de las áreas de cultivo . “Algunas hectáreas se están cambiando por nuevas siembras, pero, nada que vaya a causar un impacto grande en la oferta”, remarcó a Agraria.

Las exportaciones de palta de la agroexportadora en la campaña 2025 superaron las 50,000 toneladas, lo que equivale a un aumento de 70% frente a lo registrado en la campaña anterior. Dicho crecimiento responde a un mejor manejo nutricional y un buen clima durante la temporada.

Los despachos de palta se dirigieron, principalmente, a Europa, donde se concentró el 60% de los envíos, seguido de Estados Unidos con el 30%; y Latinoamérica y Asia, con el 10% restante . El 90% de las paltas exportadas de Agrícola Cerro Prieto corresponde a la variedad Hass, mientras que el 10% restante es de las variedades verde y de piel lisa.

Agrícola Cerro Priet0o cuenta con 1,800 hectáreas de palta Hass. (Foto: redes sociales).

Oportunidad en Asia

Respecto una mayor participación en el mercado asiático, Bustamente explicó que el reto es logístico. “El puerto de Chancay ayuda, pero también hay un tema interno de China, ya que es un mercado que va teniendo preferencias por ciertos calibres y eso va limitando los volúmenes que se puedan destinar”, anotó.