Estados Unidos es el principal comprador de la palta que exporta Cerro Prieto. (Foto: Midagri).
Redacción Gestión
La en los que produce palta de la variedad hass, principalmente. Actualmente, la compañía cuenta con 1,800 hectáreas de palta, ubicadas en Chepén (La Libertad).

El director comercial de la firma, Daniel Bustamante, aclaró que la empresa no estima aumentar el área de palta. En realidad, el foco es efectuar una actualización de las áreas de cultivo. “Algunas hectáreas se están cambiando por nuevas siembras, pero, nada que vaya a causar un impacto grande en la oferta”, remarcó a Agraria.

Las , lo que equivale a un aumento de 70% frente a lo registrado en la campaña anterior. Dicho crecimiento responde a un mejor manejo nutricional y un buen clima durante la temporada.

Los despachos de palta se dirigieron, principalmente, a Europa, donde se concentró el 60% de los envíos, seguido de Estados Unidos con el 30%; y Latinoamérica y Asia, con el 10% restante. El 90% de las paltas exportadas de Agrícola Cerro Prieto corresponde a la variedad Hass, mientras que el 10% restante es de las variedades verde y de piel lisa.

Oportunidad en Asia

Respecto una mayor participación en el mercado asiático, Bustamente explicó que el reto es logístico. , pero también hay un tema interno de China, ya que es un mercado que va teniendo preferencias por ciertos calibres y eso va limitando los volúmenes que se puedan destinar”, anotó.

Finalmente, en cuanto a la campaña 2026, el representante reconoció que es temprano para dar una proyección; sin embargo, señaló que, luego del importante crecimiento registrado en el 2025, se esperaría tener un volumen similar el próximo año.

