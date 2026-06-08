8 de junio del 2011. Hace 15 años

HUMALA: NO ACEPTO PRESIONES

Dice que aún es prematuro dar nombres del gabinete. Se reunirá con Julio Velarde para definir si continuará en el BCR. Cambiará la Constitución para que el Estado invierta. Respetará a medios de prensa y promete que no habrá venganza para sus críticos. Apoyará revocatoria de congresistas y del presidente de la República. Humala designará a ministros que den confianza, tengan moral sólida y mantengan el crecimiento con inclusión social.

8 de junio del 2011. Hace 15 años. Bolsa rebota y disminuyen pérdidas en US$ 923 mlls.

8 de junio del 2016. Hace 10 años

BATALLA FINAL ES POR VOTOS IMPUGNADOS Y DEL EXTERIOR

Cerca del 10% de la votación en el extranjero todavía no se ha contabilizado. Hoy empieza el conteo de actas del Vraem. En cinco departamentos se concentra el conteo final de votos en el país. Además, hay pendientes de resolver más de 99,000 votos impugnados. Pedro Spadaro, vocero del fujimorismo, estima que el sábado se revertirán los resultados y luego estarán a la espera de la resolución de las impugnaciones. Martín Vizcarra dice que las proyecciones que tiene PPK no alterarán la ventaja.

8 de junio del 2021. Hace 5 años

AÚN FALTA CONTABILIZAR MÁS DE MEDIO MILLÓN DE VOTOS DE SEGUNDA VUELTA

Debe llegar más del 70% de las actas del exterior y resolverse más de 1,200 que fueron impugnadas. Casi la mitad de actas impugnadas enviadas al JNE pertenecen a Lima. Su futuro se definirá en 10 días. Keiko Fujimori denuncia irregularidades y la intención de boicotear la voluntad popular.