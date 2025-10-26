Sol de Olmos provee a mercados como Estados Unidos, México y países de Europa. (Foto: Internet)
Agroexportadora Sol de Olmos afianza su producción de ajo y páprika mientras diversifica con cítricos, palta y banano orgánico. La compañía ejecuta nuevas inversiones para atender tanto al mercado externo como al interno a nivel de infraestructura. Estos son sus planes.

