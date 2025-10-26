Paulov Sifuentes, gerente comercial de Agroexportadora Sol de Olmos señala que la compañía opera con plantaciones ubicadas en la costa peruana y actualmente, el 100% de su producción se destina para exportación.

Así, aproximadamente el 30 % de la producción de Sol de Olmos proviene de cultivos propios distribuidos en Arequipa, Ica, Chimbote, Barranca y Olmos; el resto proviene de compras a proveedores locales y trabajo mediante cadenas productivas.

En cuanto a sus destinos de exportación, el ejecutivo indicó que incluyen Estados Unidos, que absorbe alrededor del 60% de sus exportaciones, seguido por México y Europa, que representan cerca del 20%, además de participaciones menores en Asia.

En cuanto a inversiones, la agroexportadora ha completado recientemente una planta de procesamiento de ajo en Barranca con una inversión de US$ 3 millones. El monto corresponde a la compra de terrenos, construcción de infraestructura y adquisición de maquinaria especializada.

“Esta nueva planta, cuenta con la capacidad para industrializar y procesar ajo pelado, ajo en pasta y otras presentaciones. Aunque está dirigida principalmente al mercado externo, también queremos atender el mercado local con productos industrializados, como ajo empacado al vacío, en pasta o molido”, señala Sifuentes.

En paralelo, se instala una planta en Sullana para procesar palta y cítricos, con US$ 1.7 millones invertidos, cuya función será seleccionar, lavar, calibrar y empacar fruta para consumo doméstico y exportación. Se espera que esté lista al cierre del año.

La estrategia es que la primera etapa de esta expansión genere que cerca del 20 % de la facturación de la empresa proceda del mercado nacional, mientras que los productos transformados y presentaciones dirigidas al consumidor final serán el foco de las siguientes fases.

Mercado y proyecciones

En cuanto al ajo y páprika, Sol de Olmos dice tener cerca del 30 % de la participación entre los exportadores peruanos de dichos productos. La compañía trabaja en captar valor agregado y explorar nuevos nichos internos y externos.

“En el caso de ajos, nuestra venta bordea los US$ 40 millones y proyectamos que con los nuevos productos podamos sumar alrededor de US$ 7 millones adicionales en los próximos años”, señala el ejecutivo.

Para el cierre de 2025 mantienen un plan de crecimiento anual del 20 % en volumen exportado, aunque reconocen que los precios en dólar podrían mantenerse similares al año previo si persisten la presión internacional —como la competencia de China— en productos como ajo capsicum.

La empresa exportadora también trabaja con banano orgánico, limón Tahití y palta. (Foto: Sol de Olmos)








