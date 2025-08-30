¿Cuál es el estrago económico que genera esta enfermedad de los cultivos?

Fusarium: el impacto en números

El director regional de Agricultura de Piura (DRAP), Antonio Valdiviezo, compartió con Gestión las cifras que evidencian el problema.

“Tenemos más de 10,000 hectáreas de banano orgánico en nuestra región. Hasta la fecha, hay entre 500 y 700 hectáreas que están perdidas totalmente. Y afectadas, unas 1,400 a 1,500 hectáreas. Esa es la realidad” , sostuvo.

Solo en el Chira, en Sullana, se han registrado 300 hectáreas de banano orgánico listas para desechar. Es decir, el cultivo atravesó una muerte regresiva —ramas y brotes se vuelven amarillos desde la punta hacia el interior del árbol—. Por ello, los agricultores de la zona, recientemente, le han exigido al Gobierno una declaratoria de emergencia.

“Este hongo no tiene cura, pero sí podemos frenarlo para que no contamine a otros sectores que están sanos, o que no se expanda a otras regiones de nuestro país” , precisó Valdivia.

En esa línea, enlistó qué partes del territorio ha invadido el Fusarium: Querecotillo, Salitral, Poechos Pelados, La Peña, La Huaca y Pueblo Nuevo de Colán.

“En Piura, todavía hay algunos sectores que están sin presencia de este hongo. Por ejemplo, en el Medio Piura y Alto Piura no tenemos registro hasta el momento. Y, hasta donde yo tengo entendido, aún no hay expansión en otras regiones”, acotó.

Hay alrededor de 1,500 hectáreas de cultivo de banano orgánico afectadas por el Fusarium. (Foto: Andina)

El contraataque

De manera articulada con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Junta Nacional de Banano (Junaba) y la academia —en este caso, la Universidad Nacional de Piura (UNP)—, se han instalado parcelas de investigación con la variedad Formosana 218, un banano tolerante al Fusarium.

“Es una variedad procedente de Taiwán que se viene probando en ocho parcelas demostrativas para ver la resistencia de este hongo y su comportamiento a las condiciones ambientales de nuestra región”, refirió Valdiviezo.

“En paralelo, hay también seis variedades procedentes de Francia que están cumpliendo cuarentena para luego, en octubre, llevarlas a parcelas demostrativas y ver la resistencia contra el hongo“, adicionó. Asimismo, se ha considerado el uso de los Trichodermas, controladores biológicos.

Todas estas medidas se alejan, por supuesto, de la intervención química.

“No podemos aplicar ningún plaguicida porque ya no estaríamos hablando de una fruta orgánica, sino de una fruta convencional. Lo orgánico no permite ninguna aplicación de plaguicida, pero sí podemos controlar plagas con bioles, que son abonos preparados con productos vegetales; así como incorporar materia orgánica o microorganismos al suelo”, dijo el director de la DRAP.

El banano orgánico carece de pesticidas sintéticos, fertilizantes artificiales y organismos genéticamente modificados. (Foto: Andina)

Banano orgánico: ¿exportación en riesgo?

La campaña de banano orgánico del 2024 estuvo marcada por problemas logísticos que redujeron el 10% de sus exportaciones, según informó Fresh Plaza. Este año, además, se suma el protagonismo del hongo Fusarium.

“El banano orgánico es una cadena productiva que nació en 1998, con 248 hectáreas. Luego hemos alcanzado hasta más de 10,000 hectáreas. En un año normal, antes del Fusarium, generábamos US$ 150 o 160 millones por campaña; pero, a raíz de esta enfermedad, ha bajado hasta US$ 100 o US$ 110 millones” , especificó Valdiviezo.

Por ello, las estimaciones para el cierre del actual periodo bordean la cifra: “Yo creo que [va a cerrar] por ahí, entre US$ 100 y 110 millones, pero si unimos esfuerzos, podemos vencer la expansión de esta enfermedad. Invocamos a todos los involucrados de esta cadena productiva a sumarse a los esfuerzos [para contraatacar el Fusarium], sobre todo al sector privado: exportadoras e importadores. Es una tarea de todos”.

El especialista también resaltó el aspecto laboral que queda desprotegido ante el eco del Fusarium: “Son alrededor de cinco millones de jornales de mano de obra no calificada que genera esta cadena productiva en nuestra región”.

¿Cómo cerrará la exportación del banano orgánico peruano en el 2025? (Foto: Andina)

Bioseguridad, una arista pendiente

Adicional a las respuestas agrarias, hay una iniciativa vinculada con la bioseguridad que la DRAP lanzará en octubre, también en coordinación con las entidades interesadas.

“El proyecto contempla todo el tema de bioseguridad , para que todas las cuadrillas que cortan plátano convencional y plátano orgánico tengan sus guantes, sus botas desinfectadas y toda la indumentaria correcta”, adelantó Valdiviezo.

Argumentó que este eslabón es importante para combatir la propagación del hongo Fusarium, la cual se caracteriza por la circulación mediante partículas de suelo contaminadas, adheridas a objetos como herramientas de campo, prendas o vehículos. Asimismo, la irrigación juega un papel decisivo; en suma, las tormentas también pueden llevar el hongo a nuevas plantaciones.

“En el último periodo Yaku se diseminó más este hongo, producto de las intensas lluvias”, recordó.

Si bien el Fusarium puede permanecer latente en el suelo o en varias plantas huéspedes durante décadas, es posible que la tierra se vuelva a trabajar.

“El suelo no se pierde, pero todos estamos haciendo el esfuerzo de mejorar la fertilidad del suelo; es decir, de darle más alimento con humus, estiércol y biochar (material rico en carbono), que también está dando muy buenos resultados. Las áreas afectadas se llevan a cuarentena cinco o seis meses, mientras se incorporan todas estas riquezas al suelo”, concluyó.