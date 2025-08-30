Estas son las novedades sobre el banano orgánico de Piura. (Foto: Andina)
Camila Vera
mailCamila Vera

La R4T es la última variante del hongo Fusarium y llegó al Perú en 2021, cuando se instaló en Piura, la región líder en la producción y exportación del banano orgánico. Desde entonces, el norte vive en constante alarma, porque una vez que el patógeno causa la marchitez de la planta, ya no hay forma de salvar el ejemplar.

