Al segundo trimestre de este año, el evolutivo de su índice de confianza se ubicó en 125 puntos , en dos puntos por debajo del nivel del primer trimestre y 13 menos que el cuarto trimestre del año pasado, el máximo nivel histórico. Así, pese a la disminución, el presente nivel se posiciona como el tercero mejor .

Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que la vivencia de un año pre electoral genera un estrés que traspasa a todos los rubros.

“No se sabe quiénes serán los nuevos candidatos, cuáles serán sus propuestas, sus tendencias políticas y económicas”, indicó.

Compartiendo este primer factor, Jorge Guillén, profesor de finanzas de la ESAN, observó que el panorama para las elecciones generales se presenta altamente atomizado y sin alternativas claras que puedan posicionarse como “buenos candidatos”. Esto afecta el ánimo de inversión.

A esto sumó que también incide en una reducción del alto optimismo empresarial el rol que el Ejecutivo y el Congreso tienen.

“Respondería también a la incertidumbre de lo que hagan desde el Estado, como el aumento del sueldo mínimo. Los congresistas también tienen malas ideas y propuestas. También aparece que no se reduce la delincuencia”, indicó.

¿Generación de empleo privado?

Aunque se tiene, en general, un menor optimismo del empresariado, segmentado por indicadores se observan resultados importantes. Incluso, estos son más positivos que la percepción sobre la macroeconomía.

Según la encuesta de Vistage Perú, un 76% de los empresarios espera que la facturación de su empresa aumente en los próximos 12 meses . Solo un 22% considera que permanecerá igual y un mínimo 2% que disminuye.

Para Guillén, este resultado es “sorpresivo” por la cautela que predominará ante la incertidumbre por las elecciones. Sin embargo, planteó que podría responder a un escenario de alto gasto público y donde son muchas las empresas que son proveedoras del Estado.

“Puede que haya ciertas esperanzas en el gasto público, pues muchas contratan con el Estado mediante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OSCE), Perú Compras, entre otros”, indicó.

El profesor de ESAN refirió que los sectores beneficiados, principalmente, serían los que tienen relación a productos alimenticios. Además, se alcanzarían empresas de diferentes tamaños, no solo las grandes.

Continuando esta perspectiva, aunque en menor medida, un 64% del empresariado percibe que la rentabilidad de su empresa mejorará. Mientras que solo un 31% se orienta a que los niveles se mantendrán y un 4%, caerá.

Estas perspectivas tienen un reflejo directo en el empleo: un 58% de empresarios considera que el número total de empleados aumentará hasta el siguiente año , en tanto un 36% permanecerá igual y solo un 7%, se reducirá.

A decir de Ojeda, considerando la incertidumbre del año previo a las elecciones, los empleos que se generen, en primer lugar, no serían de larga duración .

“Va a ser difícil ver contratos de largo plazo, pero también es un tema concreto que hay un interés en contratar más trabajadores ante la necesidad de una mayor facturación estimada. Esto sí va vinculado directamente a más personal”, comentó.

El académico de la UPC agregó que esta necesidad laboral se mantendría hacia finales de este año , considerando el avance de otros indicadores de la economía. Sin embargo, habría limitantes en su calidad.

“Probablemente, no se crezca tanto en empleos formales, como en informales. Como se vaya desenvolviendo la parte política [las elecciones], se consolidará este mayor empleo”, argumentó.

¿Qué se percibe sobre la economía peruana?

La encuesta de Vistage Perú también recogió perspectivas empresariales sobre las condiciones económicas. Así, en casi similar proporción, los encuestados creen que la actividad, respecto al año anterior, ha mejorado (45%) y se mantuvo igual (44%). Solo un 11% percibió un deterioro de las condiciones.

Ahora bien, sobre su dinamismo en los próximos 12 meses, la mayoría (55%) mencionó que se mantendría en los actuales niveles. Solo un 36% tiene espera observar mejoras y menos de un 10%, que empeore.

Guillén refirió que si bien el país viene registrando crecimientos de alrededor de 3%, termina siendo insuficiente para el avance de los indicadores de desarollo , uno de ellos el empleo y de calidad. “Se debe crecer 4%, de lo contrario no hay variaciones significativas”, comentó.

Coincidiendo con estas percepciones, menos de la mitad de los empresarios considera probable aumentar la inversión en activos fijo en su empresa (47%) . En menor proporción esperan que permanezca igual (42%). Apenas un 11% cree de que disminuirá.

En este punto, Guillén indicó que es relevante plantear una comparación entre la perspectiva sobre invertir en activos fijos y contratar personal: la diferencia está en el horizonte de rentabilidad, de largo y corto plazo.

“Lo que veo es que hay una confianza, sin exagerar, reflejada en algunas respuestas de la encuesta. En detalle sobre los activos, no hay una desconfianza como tal y quienes creen que se reducirá son minoritarios. Cuando se compran activos no es para resultados solo en el siguiente trimestre, sino una perspectiva anual”, mencionó.

Ante la brecha entre las perspectivas de las condiciones sobre la economía y directamente de los negocios, Guillén señaló que responde a que hay una visión más pesimista entre lo que está fuera y dentro del control de uno .

“Cuando vemos el avance de la economía, somos más fatalistas. Pero cuando vemos el desarollo de nuestro negocios, esperamos que resulte bien”, precisó.

¿Más riesgos para el sector empresarial?

De otro lado, Ojeda mencionó que eventuales modificaciones de política arancelaria, como las desplegadas al inicio del año por Donald Trump, no afectarían directamente y en mayor medida al Perú por su diversificación de mercados.

“Nuestro mercado de exportación no depende mucho de Estados Unidos. Es cierto que es uno de los actores, pero no es de los más importantes. Antes están los países de Asia y Europa. Más allá de cambios en los aranceles, no hay mayores riesgos en el panorama internacional”, indicó.

Sin embargo, Ojeda observó que un hipotético escalamiento de la guerra comercial, donde termine viéndose afectada la potencia asiática, sí afectaría al Perú al ser su principal destino comercial.