La Defensoría del Pueblo exhortó a la población peruana a verificar el estado de sus cédulas y a denunciar de inmediato cualquier marca o alteración previa, en el marco de la segunda vuelta electoral.

“Toda vez que ello podría acarrear la nulidad del voto y vulnerar el derecho a la libre expresión de la voluntad popular”, informó a través de su cuenta X.

La entidad liderada por Josué Gutiérrez “denunció” que se trataría de un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía.

“En tal sentido, alertamos a los sufragantes a verificar el estado de sus cédulas y a denunciar de inmediato cualquier marca o alteración previa, toda vez que ello podría acarrear la nulidad del voto y vulnerar el derecho a la libre expresión de la voluntad popular. Se trata de una nueva modalidad que linda con el fraude”, señaló.

La Defensoría también alertó esta tarde que, en el curso de los comicios por la segunda vuelta presidencial, se ha registrado más de 100 cédulas de votación marcadas antes de ser entregadas a los electores, en locales de votación de Lima Norte. Según un reporte, un personero, que luego fue intervenido, habría marcado 93 cédulas de votación en un local de Los Olivos; mientras que, en Puente Piedra, otro personero alertó de 36 cédulas marcadas antes de ser entregadas a los electores.

#Ahora📣 | Denunciamos que se trataría de un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía.



En tal sentido, alertamos a los sufragantes a verificar el estado de sus cédulas… pic.twitter.com/cjAioPNVuu — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026

Previamente, la Defensoría del Pueblo informó que, con información actualizada a las 12:20 p.m., se han registrado 3,229 incidencias a nivel nacional en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026.

Cabe recordar que durante las horas de la mañana de este 7 de junio, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron que intervinieron varias mesas de votación en los distritos de La Molina, Comas y San Martin de Porres, debido a incidentes con las cédulas de sufragio.