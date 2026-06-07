Hasta el momento se han instalado más del 88% de mesas de votación en todo el país, informaron el conferencia de prensa el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Según precisó, con información actualizada de la página JNE Fiscaliza , las mesas instaladas son 79,689, lo que representa el 88.32%, quedando pendientes 10,534, lo que equivale al 11.68%.

Burneo explicó que se considera mesa instalada cuando ya se empezó a ejecutar la labor de sufragio.

Las mesas de sufragio se van instalando a nivel nacional. (Foto: France 24)

Más temprano, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que para la entrega del material electoral es necesario que los tres miembros de la respectiva mesa de sufragio estén presentes.

Señalaron que los tres miembros pueden ser titulares, suplentes o incluso ciudadanos que se encuentran en la fila para votar.

De no estar presentes los tres integrantes, “no se entrega el material y por tanto no se puede instalar la mesa de sufragio”, precisaron a través de su cuenta de X.