Empieza la jornada de las Elecciones Generales 2026 . (Foto: GEC)
Empieza la jornada de las Elecciones Generales 2026 . (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Hasta el momento se han instalado más del 88% de mesas de votación en todo el país, informaron el conferencia de prensa el presidente del y el jefe de la

Según precisó, con información actualizada de la página JNE Fiscaliza ,

Burneo explicó que se considera mesa instalada cuando ya se empezó a ejecutar la labor de sufragio.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: estos son los tres tipos de multa por no votar en segunda vuelta
Las mesas de sufragio se van instalando a nivel nacional. (Foto: France 24)
Las mesas de sufragio se van instalando a nivel nacional. (Foto: France 24)

Más temprano, la explicó que para la entrega del material electoral es necesario que los tres miembros de la respectiva mesa de sufragio estén presentes.

Señalaron que

De no estar presentes los tres integrantes, “no se entrega el material y por tanto no se puede instalar la mesa de sufragio”, precisaron a través de su cuenta de X.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: material electoral solo se entrega si hay tres miembros de mesa presentes
Elecciones 2026: JNE lanza plataforma para monitorear el desarrollo de la segunda vuelta
Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez culminan campaña con mítines en Lima
Elecciones 2026: Más de 500 observadores internacionales participarán en segunda vuelta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.