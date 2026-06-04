El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que 587 observadores internacionales, pertenecientes a 23 misiones electorales y organizaciones de asistencia técnica, participarán en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programadas para el domingo 7 de junio.

Ante ello, el JNE ha implementado medidas para facilitar el desplazamiento de estas delegaciones en todo el país, así como asegurar que tengan acceso completo a la información necesaria para elaborar sus evaluaciones y reportes.

Los miembros de las misiones, procedentes de distintos países, serán distribuidos en diversos puntos del territorio nacional para realizar labores de observación y seguimiento del desarrollo del proceso electoral.

Entre las misiones invitadas se encuentran delegaciones de la Unión Europea (UE), Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB), Centro Carter y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

Además, participarán organizaciones como el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, el Parlamento MERCOSUR-PARLASUR, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla y Transparencia Electoral, entre otras.

En tanto, por el lado de la asistencia técnica electoral internacional, intervendrán las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, así como el Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC), IDEA Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Durante su estancia en nuestro país, las misiones internacionales sostendrán reuniones con organismos del sistema electoral, representantes de partidos políticos, medios de comunicación y diversos actores de la sociedad civil, en el marco de su labor de observación.

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JNE garantiza fiscalización en locales de votación reasignados

El JNE, a su vez, aseguró la fiscalización de los 44 locales de votación que han sido reasignados para el proceso, dentro de la supervisión que efectuará en 10,300 centros de votación habilitados en todo el país.

La reasignación de estos locales responde a criterios definidos por la ONPE, como aspectos logísticos, de infraestructura y seguridad.

Asimismo, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE verificará la llegada del material electoral a estos locales y supervisará las etapas de instalación de mesas, votación, escrutinio y repliegue del material.

Cabe precisar que la Ley Orgánica de Elecciones permite cambiar locales de votación cuando las circunstancias lo exigen, por lo que esta reasignación se plantea como una medida preventiva destinada a garantizar una jornada electoral segura, ordenada y accesible.