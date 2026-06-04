La Superintendencia Nacional de Migraciones informó cuáles son los requisitos que deben cumplir los menores de edad y sus representantes para gestionar el pasaporte electrónico, documento indispensable para realizar viajes internacionales.

La entidad precisó que el trámite debe efectuarse de manera presencial y requiere la presencia obligatoria del niño, niña o adolescente, así como de uno de sus padres o de la persona que ejerza su representación legal .

Documentación requerida

Para iniciar el procedimiento, el menor debe contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado. Asimismo, deberá estar acompañado por uno de sus padres, quien tendrá que presentar un documento oficial que permita acreditar el vínculo de filiación, como el DNI, carné de extranjería, pasaporte u otro documento de identidad válido.

En caso de que el trámite sea realizado por un tutor, apoderado o representante legal, será necesario presentar la documentación que sustente dicha condición, entre ella resoluciones judiciales, poderes o instrumentos públicos correspondientes.

Migraciones añadió que, si el menor nació en el extranjero, también deberá exhibirse la partida de nacimiento original.

La fotografía biométrica y la verificación de identidad hacen obligatoria la presencia del menor en las oficinas de Migraciones.

Pago y toma de datos biométricos

Otro requisito es presentar el comprobante de pago de S/ 120.90 por concepto de expedición del pasaporte electrónico. La entidad indicó que en el voucher debe figurar el número de DNI del menor de edad.

El pago puede realizarse a través del Banco de la Nación, mediante la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en las agencias de Migraciones, donde también se aceptan medios de pago como Yape y terminales POS.

La presencia del menor es indispensable porque durante la atención se efectúa la verificación de identidad y la captura de la fotografía biométrica que será incorporada en el documento de viaje. Para ello, no deberá portar accesorios que dificulten su identificación, como lentes oscuros, sombreros o cualquier elemento que cubra parcial o totalmente el rostro.

Vigencia del documento

Finalmente, Migraciones recordó que el pasaporte electrónico tiene una vigencia diferenciada según la edad del titular. En el caso de los menores de 12 años, el documento tiene una validez de tres años, mientras que para los adolescentes de entre 12 y 17 años la vigencia se extiende a cinco años.