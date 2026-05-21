A partir de la próxima semana, la Superintendencia Nacional de Migraciones iniciará la atención presencial y por orden de llegada -sin cita previa- para el trámite del pasaporte electrónico en todas sus sedes a nivel nacional. Conoce en esta nota el paso a paso para obtener dicho documento en un máximo de dos horas.

Albino Nieto Soto, gerente general de Migraciones, explicó que actualmente se desarrolla una “marcha blanca” para ultimar detalles tecnológicos, operativos y de personal antes de lanzar oficialmente la nueva modalidad, con la que se espera expedir hasta 1,000 pasaportes al día.

Pasos a seguir

Para acceder al trámite, el ciudadano deberá cumplir primero con dos requisitos básicos:

Contar con el documento nacional de identidad (DNI) vigente.

Realizar el pago de S/ 120.90 por derecho de emisión del pasaporte electrónico.

Una vez cumplidos estos requisitos, el usuario deberá acercarse a cualquiera de las sedes de Migraciones o centros MAC habilitados en Lima y regiones. Ya no será necesario ingresar a una plataforma virtual para conseguir una cita.

Al llegar al local, el ciudadano deberá formar la fila correspondiente y obtener un ticket de atención, similar al sistema utilizado en entidades financieras.

La atención será estrictamente por orden de llegada, aunque habrá ventanillas preferenciales para adultos mayores, gestantes, adultos con niños y personas vulnerables.

Posteriormente, el usuario pasará al proceso de enrolamiento, etapa en la que se verificará su identidad mediante el registro de huellas dactilares y reconocimiento facial.

Tras culminar este procedimiento, solo deberá esperar entre una y dos horas para recibir su pasaporte electrónico impreso.

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(Foto: Migraciones)

Nieto Soto indicó que la eliminación de las citas virtuales permitirá agilizar el servicio y evitar problemas que anteriormente se registraban con la alta demanda de cupos en línea.

“Ahora el ciudadano ya no dependerá de una plataforma digital para acceder a una cita, sino que podrá acercarse directamente a una sede y tramitar personalmente su pasaporte”, señaló a Andina.

El gerente general de Migraciones sostuvo que uno de los principales cambios ha sido la descentralización del servicio.

Recordó que antes gran parte de la demanda se concentraba en la sede del distrito de Breña, mientras que ahora existen ocho centros de atención en Lima Metropolitana y 31 sedes zonales en el interior del país.

Entre los puntos habilitados figuran las sedes en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste y el Callao, además de oficinas en centros MAC ubicados en centros comerciales y otras zonas estratégicas.

Pasaportes de emergencia

Asimismo, confirmó que los pasaportes de emergencia seguirán emitiéndose en la sede del antiguo aeropuerto Jorge Chávez, mientras avanzan las coordinaciones para implementar también este servicio en el nuevo terminal aéreo.

Otro de los cambios que se implementarán será la posibilidad de efectuar el pago mediante billeteras digitales como Yape y Plin, además de tarjetas y POS, evitando que el ciudadano tenga que acudir previamente al Banco de la Nación.

Nieto Soto explicó que Migraciones ya suscribió un contrato con una entidad financiera para integrar estos medios de pago con el sistema de emisión de pasaportes.

Informó que, durante las pruebas realizadas este mes, Migraciones emitió más de 1,000 pasaportes en una jornada en el centro MAC de Jockey Plaza y más de 4,500 documentos en una campaña nacional simultánea.

Asimismo, dijo que, en lo que va del año, la entidad ha expedido más de 280,000 pasaportes, mientras que desde el inicio de la actual gestión, el pasado 8 de abril, ya se han entregado más de 60,000 documentos.

El funcionario aseguró además que el abastecimiento de libretas está garantizado para los próximos dos años, gracias a la adquisición de cerca de 1.8 millones de pasaportes.

Finalmente, recomendó a los ciudadanos no esperar hasta el último momento para tramitar este documento y revisar cuidadosamente sus datos personales antes de retirarse de la sede, a fin de detectar posibles errores en nombres, números o fechas.