Migraciones apuntó que combatirán frontalmente "cualquier acto de corrupción o intermediación ilegal”. Foto: Migraciones.
Migraciones apuntó que combatirán frontalmente "cualquier acto de corrupción o intermediación ilegal”. Foto: Migraciones.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

“No utilizamos intermediarios ni terceros bajo ninguna modalidad. Estas prácticas son irregulares e ilegales y serán sancionadas, ya que representan un grave riesgo para la ciudadanía”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Asimismo, Migraciones informó que todos los trámites migratorios se realizan de manera personal, directa y segura en sus oficinas autorizadas a nivel nacional, descartando apoyarse en otras empresas para brindar sus servicios.

LEA TAMBIÉN: Migraciones amplía uso de e-gates para todos los extranjeros en salidas internacionales

De igual manera la entidad aprovechó la oportunidad para retirar su compromiso con la protección a la ciudadanía y “combatir frontalmente cualquier acto de corrupción o intermediación ilegal”.

TE PUEDE INTERESAR

Migraciones alista incorporación de Yape en su sistema de pagos
Designan a Juan Alvarado Gómez superintendente nacional de Migraciones
Poder Judicial y Migraciones evalúan instalar unidad de flagrancia en Aeropuerto Jorge Chávez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.