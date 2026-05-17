La Superintendencia Nacional de Migraciones alertó y denunció públicamente a diversos tramitadores que vienen operando de manera inescrupulosa a través de redes sociales, ofreciendo supuestos servicios para la gestión de trámites migratorios.

“No utilizamos intermediarios ni terceros bajo ninguna modalidad. Estas prácticas son irregulares e ilegales y serán sancionadas, ya que representan un grave riesgo para la ciudadanía”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Asimismo, Migraciones informó que todos los trámites migratorios se realizan de manera personal, directa y segura en sus oficinas autorizadas a nivel nacional, descartando apoyarse en otras empresas para brindar sus servicios.

“En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Migraciones no se responsabiliza por trámites, pagos o gestiones realizadas a través de terceros”, plantearon.

De igual manera la entidad aprovechó la oportunidad para retirar su compromiso con la protección a la ciudadanía y “combatir frontalmente cualquier acto de corrupción o intermediación ilegal”.