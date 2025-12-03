La Superintendencia Nacional de Migraciones amplía el uso de las puertas electrónicas (e-gates) de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para todos los extranjeros en las salidas internacionales, informó la entidad migratoria.

A la fecha, las e-gates estaban solo disponibles para pasajeros peruanos y extranjeros residentes (con Carné de Extranjería vigente) mayores de 18 años de edad.

Ahora, las e-gates pueden ser utilizadas también por extranjeros turistas adultos que ingresaron por el Jorge Chávez y cuenten con pasaporte electrónico, ampliándose así el universo de beneficiarios del control migratorio automatizado.

Marcha blanca en la nueva terminal del Jorge Chávez

En el inicio de la marcha blanca, pasajeros de México, Ecuador, EEUU, Colombia y Brasil, quienes previamente realizaron su prerregistro en los quioscos migratorios, han usado las e-gates para salir del país. Este proceso les tomó menos de un minuto.

El prerregistro obligatorio se tiene que realizar dentro de las 48 horas previas al vuelo. Este proceso está disponible a través de la página web https://migracheck.migraciones.gob.pe/pe/, así como en la aplicación móvil Migracheck disponibles para iOS y Android.

El prerregistro consiste en completar un formulario con los datos personales y del viaje del pasajero, como el número de vuelo, destino inmediato, motivo de viaje, entre otros, permitiendo que el paso por las e-gates sea más rápido, previa verificación automática de los datos biométricos contenidos en el chip del pasaporte y el descarte de alertas, requisitorias u otros impedimentos.

En el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, Migraciones cuenta con 19 puertas electrónicas, 100% operativas, de las cuales nueve se encuentran en la zona de salidas y 10 en el recinto de llegadas.