La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció la apertura de un amplio stock de citas para la emisión del pasaporte electrónico durante diciembre, con la posibilidad de obtener atención incluso el mismo día de la reserva . En total, se han habilitado casi 100 mil cupos para usuarios en todo el país, con la finalidad de agilizar la demanda y evitar colas o pagos a terceros.

Para iniciar el proceso, los ciudadanos deben cancelar el derecho de trámite por S/ 120,90 en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando su número de DNI. Luego tendrán que reservar una cita en la web, donde podrán seleccionar la sede y fecha disponible.

Los turnos están distribuidos entre 31 puntos de atención ubicados en 20 regiones y en el Callao. Los horarios varían según cada oficina, por lo que la entidad recomienda revisar la disponibilidad actualizada en su sitio web antes de realizar la reserva.

La oficina con mayor demanda a nivel nacional continúa siendo la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, situada en el centro comercial Jockey Plaza. Para atender ese flujo, Migraciones destinó más de 20 mil citas adicionales en dicho local para lo que resta del año.

Migraciones recordó que los trámites para pasaporte se realizan de manera personal y sin intermediarios, con el fin de proteger los datos de los usuarios. Foto: Migraciones.

Más de 710 000 pasaportes emitidos

En términos de producción, la entidad informó que en lo que va de 2025 se han emitido más de 710 mil pasaportes electrónicos en el país. De ese total, alrededor de 100 mil corresponden a la sede de Surco; 70 mil, al Centro MAC Comas; y 50 mil, al Centro MAC Lima Sur. En provincias, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huancayo, San Martín y Cusco figuran entre las regiones con mayor volumen de emisión.

Migraciones recordó que el día de la cita es obligatorio presentar el DNI vigente y en óptimo estado. Además, exhortó a los usuarios a no recurrir a gestores o intermediarios, debido al riesgo que representa la entrega de datos personales a terceros.