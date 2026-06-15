UTEC cumple 15 años consolidada como una de las principales universidades del país en innovación y tecnología. Foto: Andina
UTEC cumple 15 años consolidada como una de las principales universidades del país en innovación y tecnología. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

De cara al 2026, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) abre una nueva etapa bajo el liderazgo de un nuevo rector, quien llega con una agenda clara: proyectar la reputación de la institución más allá de las fronteras peruanas. La casa de estudios limeña ya se ha ganado un lugar en el mercado local como una de las principales canteras de talento tecnológico del país, en un contexto donde ese perfil profesional sigue siendo escaso y muy disputado por las compañías. Ahora, el reto es mayor. ¿Qué metas se ha trazado el nuevo rector?

TE PUEDE INTERESAR

Debate presidencial: Roberto Sánchez plantea ingreso “universal” a universidades públicas
Sunedu: continuidad del servicio educativo en la mira tras incidentes en universidades
Ron DeSantis firma nueva ley que permitiría a empleados de universidades de Florida portar armas: esto específica la normativa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.