Enrique Stiglich asumió el rectorado de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) hace poco más de dos meses y ya ha trazado una hoja de ruta para impulsar la siguiente etapa de crecimiento de la institución. En ese escenario, el nuevo rector ha definido cuatro prioridades que orientarán su primer año de gestión.

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“UTEC es una universidad que, en apenas 15 años, se ha consolidado rápidamente como líder en innovación y tecnología en el Perú. Hoy los empleadores nos consideran la universidad número uno para contratar talento tecnológico, lo que refleja la calidad de nuestra propuesta académica y la reputación que hemos construido”, explicó a Gestión.

Con una posición sólida en el ámbito local, el siguiente paso es ampliar su reconocimiento más allá de las fronteras . “Ya estamos consolidados localmente; ahora queremos empezar a construir una mayor reputación a nivel global”, afirmó. Para ello, UTEC buscará profundizar sus alianzas con universidades e investigadores de primer nivel internacional, fortaleciendo la colaboración académica y científica.

La segunda prioridad toca directamente las aulas. “ Todas las carreras tendrán al menos dos cursos por ciclo en los que los estudiantes aprenderán desarrollando proyectos y haciendo cosas reales”, aclaró. Y añadió una idea que resume la visión educativa de la institución: “Queremos que, después de cinco años de estudios, nuestros alumnos cuenten con cinco años de experiencia”, dijo.

La tercera apunta a estrechar aún más la relación entre la universidad y el sector productivo. En detalle, proyecta inaugurar este año dos nuevos hubs o laboratorios de colaboración con la industria, espacios diseñados para desarrollar soluciones a desafíos concretos del país . “Buscamos identificar áreas donde coincidan las necesidades de la industria, los retos del país y nuestras capacidades académicas y tecnológicas”, agregó. Entre los temas que ya vienen evaluando destaca el desarrollo de sensores de bajo costo, una línea que considera con alto potencial de impacto.

Adicionalmente, el rector subrayó que ninguna de estas metas será posible sin preservar uno de los rasgos distintivos de la universidad: su capacidad para avanzar con rapidez y adaptarse a los cambios . “UTEC tiene que seguir demostrando que es una universidad donde se trabaja de manera ágil, práctica y rápida. Esa velocidad es parte de nuestro ADN y no podemos perderla”, sostuvo.

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UTEC culminó una nueva fase de expansión de su campus con una inversión cercana a US$ 30 millones, enfocada en laboratorios, tecnología y espacios para estudiantes. Foto: Andina

Esta es la nueva facultad de la UTEC desde 2027

En paralelo a estas prioridades, UTEC prepara el lanzamiento de una nueva carrera que ampliará su oferta académica a partir de 2027: la facultad de Física . Aunque la presentación oficial se realizará en los próximos días, Stiglich confirmó que la primera promoción iniciará clases en marzo de ese año.

“Ya tenemos la carrera de Física y la vamos a lanzar oficialmente la próxima semana. Es una apuesta por los fundamentos, la profundidad y la calidad en un contexto que muchas veces privilegia el volumen”, indicó.

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Para el rector, la formación en Física adquiere una relevancia especial en un entorno marcado por la rápida evolución tecnológica y la inteligencia artificial , ya que proporciona herramientas para comprender problemas complejos y adaptarse a escenarios cambiantes. “Nosotros queremos apostar por fundamentos sólidos. La Física te da una comprensión profunda del mundo que luego te permite adaptarte a distintas situaciones en un entorno que cambia constantemente”, aclaró.

La nueva carrera incorporará desde su diseño curricular herramientas de computación e inteligencia artificial, con el objetivo de formar profesionales preparados para los desafíos científicos y tecnológicos de las próximas décadas. “Será una Física pensada para el futuro. No esperamos tener cientos de estudiantes, pero sí atraer al mejor talento del país”, arguyó.

UTEC lanzará oficialmente su nueva carrera de Física en los próximos días. La primera promoción iniciará clases en marzo de 2027 e incorporará computación e inteligencia artificial en su formación. Foto: Andina

¿Expansiones físicas a la vista?

Además del lanzamiento de la carrera de Física, UTEC continúa fortaleciendo su infraestructura para investigación y aprendizaje práctico. Durante el 2025, la universidad culminó una segunda etapa de expansión de su campus, que demandó una inversión cercana a los US$ 30 millones y estuvo enfocada en laboratorios especializados, tecnología y espacios para la comunidad estudiantil .

“Esta nueva fase del campus tiene un fuerte foco en computación, ciberseguridad e inteligencia artificial, pero también en ofrecer mejores espacios para nuestros estudiantes, con áreas deportivas, una biblioteca más amplia, nuevas salas de estudio y espacios de descanso”, subrayó Stiglich.

El rector destacó que la inversión responde a una visión educativa centrada en la experiencia práctica. De hecho, aseguró que una de las características que hoy distingue a la institución es la relevancia que tienen los laboratorios dentro de su modelo académico.

“ UTEC tiene más laboratorios que aulas. Debemos ser una de las pocas universidades donde ocurre eso, y no es casualidad . Es una consecuencia de nuestra apuesta por el aprendizaje práctico”, afirmó.

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Entre las nuevas instalaciones destacan un laboratorio de Inteligencia Artificial y un laboratorio de ciberseguridad bajo el modelo de “ataque-defensa”, diseñado para que estudiantes y empresas puedan entrenarse en escenarios reales de seguridad digital.

“Hemos lanzado la carrera de Ciberseguridad en pregrado y también una maestría en esta especialidad. La idea es que nuestros alumnos aprendan en entornos prácticos y que las empresas también puedan utilizar estos espacios para fortalecer sus capacidades”, señaló.

A ello se sumará la próxima inauguración del laboratorio FIRE ( Food Innovation Research Education ), un espacio dedicado a la investigación en ciencia de los alimentos y gastronomía desde una perspectiva científica y tecnológica .

“Nuestra intención es aprovechar una de las grandes fortalezas del Perú, que es su gastronomía, pero estudiándola desde la ciencia y la ingeniería. Queremos darle una mirada distinta a temas que tradicionalmente no se analizan desde la innovación y la tecnología”, comentó.

Según el rector, la expansión física del campus ya está prácticamente concluida. En adelante, la estrategia estará enfocada en mantener la infraestructura actualizada y fortalecer las capacidades de investigación .

“Después de esta gran inversión, nuestro foco ya no está en construir más edificios. Seguiremos inaugurando algunos laboratorios y actualizando los que ya tenemos, pero la prioridad será mantenernos en la vanguardia tecnológica”, indicó.

Actualmente, UTEC cuenta con más de 4,700 estudiantes de pregrado y alrededor de 400 de posgrado. La meta al 2030 es alcanzar los 6,000 alumnos en pregrado y 1,000 en posgrado, sin necesidad de nuevas ampliaciones de campus . “Nuestra mirada no es seguir creciendo en tamaño o abrir nuevos campus. Queremos crecer lo que tenemos que crecer y enfocarnos en calidad, investigación e innovación. Esa seguirá siendo nuestra principal apuesta”, remarcó Stiglich.

Para el rector, la internacionalización de la universidad no está asociada a la apertura de sedes fuera del país ni a una expansión basada en la virtualidad . La estrategia, agregó, apunta a fortalecer las redes académicas y la presencia de sus estudiantes e investigadores en escenarios globales.

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Enrique Stiglich asumió recientemente el rectorado de UTEC y ha definido una hoja de ruta enfocada en internacionalización, investigación y aprendizaje práctico. Foto: GEC

Claves

Investigación: La apuesta de UTEC por fortalecer su presencia internacional también pasa por la investigación. Según Stiglich, la universidad ha logrado consolidar una producción científica con estándares cada vez más competitivos a nivel global. “ Alrededor del 80% de lo que publicamos el año pasado apareció en revistas de los dos niveles más altos de impacto. Nuestro foco en investigación está en atraer al mejor talento, porque al final una universidad se construye con el talento de sus alumnos y de sus profesores ”, sostuvo.

La apuesta de UTEC por fortalecer su presencia internacional también pasa por la investigación. Según Stiglich, la universidad ha logrado consolidar una producción científica con estándares cada vez más competitivos a nivel global. “ ”, sostuvo. Postgrado: Mientras el pregrado se acerca a la escala que la universidad considera óptima, el crecimiento futuro estará concentrado en el posgrado. “En posgrado sí vemos un espacio importante para crecer”, indicó. Como parte de esa estrategia, la universidad lanzó recientemente una maestría en Ciberseguridad y prevé presentar al menos dos nuevos programas durante este año . Además, UTEC inició su primer programa doctoral, enfocado en ingeniería.

Mientras el pregrado se acerca a la escala que la universidad considera óptima, el crecimiento futuro estará concentrado en el posgrado. “En posgrado sí vemos un espacio importante para crecer”, indicó. Como parte de esa estrategia, la universidad lanzó recientemente una maestría en Ciberseguridad y prevé presentar . Además, UTEC inició su primer programa doctoral, enfocado en ingeniería. UTEC Ventures: Otro de los pilares de la estrategia institucional es UTEC Ventures, la aceleradora de startups de la universidad, que conecta a estudiantes, investigadores y emprendedores con oportunidades de financiamiento y desarrollo de negocios. “ Quizás no todos nuestros estudiantes terminen creando una empresa, pero sí queremos que salgan con una mentalidad emprendedora ”, dijo el rector. A diferencia de otras iniciativas similares, UTEC Ventures no solo brinda acompañamiento, sino que también invierte directamente en los proyectos.

Otro de los pilares de la estrategia institucional es UTEC Ventures, la aceleradora de startups de la universidad, que conecta a estudiantes, investigadores y emprendedores con oportunidades de financiamiento y desarrollo de negocios. “ ”, dijo el rector. A diferencia de otras iniciativas similares, UTEC Ventures no solo brinda acompañamiento, sino que también invierte directamente en los proyectos. Financiamiento: “Este año vamos a alcanzar cerca de US$ 1 millón invertidos en startups. Financiamos emprendimientos tanto de alumnos y egresados de UTEC como de emprendedores externos que forman parte del ecosistema”, comentó. El modelo también se ha incorporado a la oferta académica. Por ejemplo, los estudiantes del MBA culminan el programa desarrollando un producto digital o una startup propia, y algunos incluso logran captar inversión para continuar escalando sus proyectos.