En el marco del tercer bloque del debate presidencial de la segunda vuelta “Educación y salud”, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, indicó que impulsará una “revolución educativa”, que entre otros aspectos se caracterizará por convertir el ingreso a la universidades nacionales en un “derecho libre y universal”.

“Lo lograremos de manera estratificada”, precisó.

También apuntó que reconocerán al magisterio el pago de su deuda social y, en el caso de los docentes de educación superior, se aplicará una “homologación” de salarios.

Respecto a la salud, mencionó que impulsarán decenas de policlínicos a lo largo del país, a fin de hacer accesible las atenciones. Esto se apoyará en brigadas que visitarán caseríos y zonas rurales. También indicó que aplicarán un programa de un psicólogo por colegio para darle prioridad a la salud mental.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, no negó que Antauro Humala conforme su eventual gobierno. | Captura: JNE

De manera general, refirió que elevará el presupuesto de salud de un 6% al 9% del Producto Bruto Interno (PBI). En la misma línea, dijo que la educación no puede representar menos de un 6% del PBI.

En otro momento, Sánchez cuestionó la falta de más recursos públicos apuntando a la evasión y elusión tributaria . Posteriormente, también abordó el dinero que no entra al Estado por los beneficios tributarios a empresas.

“Para financiar programas sociales se requiere una reforma tributaria. Hoy la presión es de 14%, mientras que en América Latina es de solo 22%”, comentó.

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