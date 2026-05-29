La segunda vuelta de las Elecciones 2026 se encuentra cada vez más cerca. Los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, continúa con sus actividades de campaña.

Dentro de sus actividades proselitistas, ambos candidatos emitieron diferentes propuestas orientadas al sector vivienda y tecnología en el país.

Repotenciar Cofopri

Keiko Fujimori propuso reactivar el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) como medida para acercar la vivienda formal, acelerando la titulación para sectores de bajos recursos, considerando el saneamiento físico y legal como base de la seguridad jurídica familiar.

“El Plan de Desarrollo Metropolitano tiene que cambiar en base a la realidad que estamos viviendo con las necesidades que ustedes tienen. Una vez que tengamos el título de propiedad vendrán los servicios básicos como el agua, desagüe, pistas, y los colegios”, señaló la candidata.

La candidata llegó a la región Arequipa para cumplir con su agenda proselitista, con mítines en la zona norte de la ciudad y en la Quinta Salas, donde acudieron delegaciones de diversas provincias.

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Creación del Ministerio de Ciencia

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual tendrá como objetivo incorporar jóvenes profesionales para impulsar la industrialización nacional.

La comitiva partidaria llegó a Huánuco con su plancha presidencial, pero sus integrantes evitaron declarar a la prensa.

En su discurso, Roberto Sánchez indicó que la implementación de la tecnología en un posible mandato suyo creará nuevos puestos de trabajo estables dentro del sector de la agricultura. Además, detalló sus medidas económicas contra la pobreza, pero también habló de una división social entre Lima y las regiones.