La Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial extender el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Madre Mía.

Cabe recordar que se señala a Humala Tasso y otros involucrados de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar Madre Mía en los años noventa.

La petición proviene de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con sede en Lima Centro, sala que lleva las indagaciones contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y tres militares más.

Caso Madre Mía. En 2009, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento del proceso penal contra Ollanta Humala. Foto: archivo / difusión

Las víctimas de este crimen son Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva; aunque también se investiga al exmandatario por la desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

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Según el Ministerio Público, la ampliación es necesaria para sellar varias diligencias inconclusas en el caso Madre Mía.

El juez Jorge Chávez fijó para el lunes 1 de junio, a las 11:00 am, una audiencia virtual para que participen las partes involucradas, y donde se analizará el requerimiento fiscal.