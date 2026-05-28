La Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial extender el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Madre Mía.
Cabe recordar que se señala a Humala Tasso y otros involucrados de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar Madre Mía en los años noventa.
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La petición proviene de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con sede en Lima Centro, sala que lleva las indagaciones contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y tres militares más.
Las víctimas de este crimen son Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva; aunque también se investiga al exmandatario por la desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.
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Según el Ministerio Público, la ampliación es necesaria para sellar varias diligencias inconclusas en el caso Madre Mía.
El juez Jorge Chávez fijó para el lunes 1 de junio, a las 11:00 am, una audiencia virtual para que participen las partes involucradas, y donde se analizará el requerimiento fiscal.