En los años noventa, Ollanta Humala estuvo al frente de la instalación militar Madre Mía. Foto: GEC
En los años noventa, Ollanta Humala estuvo al frente de la instalación militar Madre Mía. Foto: GEC
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La Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial extender el plazo de la investigación preparatoria contra

Cabe recordar que se señala a Humala Tasso y otros involucrados de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar Madre Mía en los años noventa.

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, sala que lleva las indagaciones contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y tres militares más.

Caso Madre Mía. En 2009, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento del proceso penal contra Ollanta Humala. Foto: archivo / difusión
Caso Madre Mía. En 2009, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento del proceso penal contra Ollanta Humala. Foto: archivo / difusión

Las víctimas de este crimen son Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva; aunque también se investiga al exmandatario por la desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

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Según el Ministerio Público,

El juez Jorge Chávez fijó para el lunes 1 de junio, a las 11:00 am, una audiencia virtual para que participen las partes involucradas, y donde se analizará el requerimiento fiscal.

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