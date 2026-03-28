El abogado del expresidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, criticó la decisión del Poder Judicial de rechazar el pedido para suspender la ejecución provisional de la condena impuesta a su defendido por lavado de activos. Según sostuvo, Humala debería afrontar el proceso de apelación en libertad.

Pedraza explicó que la Sala Penal de Apelaciones consideró que los precedentes del Tribunal Constitucional del Perú -en el caso de Keiko Fujimori- y de la Corte Suprema de Justicia del Perú -en el caso de Susana de la Puente- no se aplican automáticamente al exmandatario. De acuerdo con el tribunal, será el desarrollo del proceso de apelación el que determine si los casos son comparables.

El colegiado también argumentó que no ha variado el peligro procesal, debido a que Nadine Heredia y sus hijos permanecen en Brasil, lo que, a su criterio, mantiene el riesgo de una eventual fuga.

Frente a ello, Pedraza cuestionó la decisión y sostuvo que los precedentes debieron ser determinantes. “Era suficiente revisar lo resuelto por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema para advertir que, en el fondo, se trata de lo mismo”, afirmó en RPP. En esa línea, remarcó que, según dichos fallos, los aportes a campañas políticas no constituyen delito, por lo que -a su juicio- Humala debería continuar el proceso en libertad.

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El abogado añadió que el exmandatario lleva más de diez meses detenido a la espera de que se programe la audiencia de apelación en la que se discutirá el fondo del caso. “Solo estamos esperando que la sala convoque al inicio de esta etapa”, precisó.

Asimismo, informó que la defensa ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual fue rechazado en instancias previas, pero que será evaluado próximamente. Pedraza expresó su expectativa de que este órgano emita un pronunciamiento antes de que concluya el juicio oral en segunda instancia.

Finalmente, aclaró que la reciente resolución judicial alcanza únicamente a Ollanta Humala, ya que el pedido de suspensión de la ejecución provisional de la condena fue planteado exclusivamente en su nombre y no incluye a otros involucrados en el proceso.