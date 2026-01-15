La defensa legal del expresidente Ollanta Humala Tasso solicitó al Poder Judicial la excarcelación del exmandatario, quien fue condenado en abril del año pasado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado.

El abogado del exjefe de Estado, Edinson Huamán, sostuvo que este pedido fue presentado a la Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia Nacional, instancia que deberá convocar a una audiencia para atender esta solicitud.

“El día de ayer hemos presentado un pedido para que a raíz del fallo del Tribunal Constitucional y del fallo de la Corte Suprema proceda con la liberación del expresidente, porque estamos ante un caso que no es delito“, afirmó en RPP.

Manifestó que Humala Tasso viene cumpliendo nueve meses de detención, pese a que en noviembre del año pasado la Sala Constitucional Superior reconoció que la ejecución provisional de la pena que se le dictó “es inconstitucional, porque lo mandan a prisión cuando no había una sentencia escrita“.

“Ahora lo que procede es que la sala convoque a una audiencia a raíz de nuestro pedido y analice a raíz de los nuevos hechos, que es el fallo del TC y de la Corte Suprema, evalúe el tema de fondo y que los hechos que nos imputan, y por el cual nos han condenado, no es delito“, remarcó.

Casos similares

En opinión del defensor legal del exjefe de Estado el caso de su patrocinado es similar al proceso penal que enfrentaba Keiko Fujimori por los aportes a sus campañas electorales de 2011 y 2016, el cual fue archivado por un fallo del Tribunal Constitucional y acatado por el Poder Judicial.

“Es igual porque la imputación es idéntica. Nos imputan que supuestamente hemos recibido dinero del gobierno de Venezuela o de la empresa Odebrecht en un contexto de campaña política y que ese dinero se gastó en la campaña política. Ese es el punto, la génesis“, señaló.

Según el letrado el simple hecho de supuestamente recibir dinero para campañas electorales en el año 2011 y anteriores, no era delito hasta antes del 2019.

“Al margen de la calificación jurídica que le pueda dar el Ministerio Público, si es conversión, ocultamiento o transferencia, la génesis, el punto de partida, es el simple hecho que me imputen de recibir dinero para una campaña política, no es delito“, remarcó.

Imputaciones

El abogado del expresidente manifestó que a su patrocinado se le imputa haber recibido aportes irregulares en las campañas electorales del 2006 y 2011. En el caso de la campaña 2011, se le atribuye recibir supuestos aportes de Odebrecht de tres millones de dólares, lo cual es idéntico al caso de Keiko Fujimori.

“Nunca nos imputan después de supuestamente recibir dinero el año 2011 algún tipo de compra o alguna acción específica de lavado. Para la fiscalía, el supuesto lavado es únicamente el gasto de campaña y el TC ya dijo que eso no es delito“, aseveró Edinson Huamán.

Con relación a la imputación del año 2006, dijo que es por supuestamente recibir dinero del gobierno de Venezuela, parte del cual se gastó en la campaña de aquella época y con otra parte del dinero supuestamente se hizo compra de bienes.

“Según el TC y la norma también el simple hecho de recibir dinero para campaña política es delito a partir del año 2019. (Antes) Es una donación y si no se declara sería falsa declaración, un procedimiento administrativo que ya está prescrito porque tiene una pena baja“, señaló.

Además, sostuvo que uno de los grandes errores y vacíos de la Fiscalía es que, en la acusación y en la sentencia, no existe el monto de dinero recibido. “Si no me pueden decir cuánto yo he recibido, mucho menos me van a poder decir cuánto he gastado. Ese es el gran vacío y abuso que se comete“, finalizó.