El expresidente Ollanta Humala solicitó que se revierta la condena en su contra por el delito de lavado de activos y se ordene su libertad, luego de que el Poder Judicial archivara de forma definitiva el proceso por dicho delito contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Mediante un comunicado difundió este 15 de enero el exmandatario indicó que ya cumplió nueve meses de prisión preventiva por un hecho que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial señalan que no es un delito.

“El Poder Judicial ha sobreseído definitivamente el lavado de activos contra Keiko Fujimori y sus coacusados. Entonces, por qué yo estoy en prisión, por qué mi familia se ha visto obligada a abandonar su tierra si no cometimos ningún delito”, señaló.

Denunció también que ya lleva 10 años en un proceso por presunto lavado de activos mediante el cual se la ha impuesto “todas las reglas de conducta posibles y una sentencia prevaricadora”, según precisó sin pruebas ni testigos.

Por ello, el expresidente exigió ser liberado e igualdad ante la ley tomando en consideración el archivamiento del caso contra Keiko Fujimori. Asimismo, pidió que se detenga el acoso judicial en su contra y la de su familia.

“Exijo mi libertad, la igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas”, subrayó Humala Tasso.

El 15 de abril de 2025 se brindó el adelanto de sentencia contra Humala, en la que fue sentenciado a 15 años de prisión por los aportes irregulares a su campaña presidencial en 2006.

Dicha sentencia también alcanzó a su esposa Nadine Heredia, quien se asiló en la Embajada de Brasil en Perú y luego viajó al país vecino.

En su resolución, la jueza Nayko Coronado Salazar estableció que ambos son culpables del delito de lavado de activos agravado por el aporte irregular del régimen del fallecido Hugo Chávez para la campaña presidencial del Partido Nacionalista en 2006.

En la parte final del mensaje se precisa que el texto fue dictado por Ollanta Humala vía telefónica y posteriormente publicado en sus redes sociales.