Ante fallo a favor de Keiko Fujimori Ollanta Humala pide que también se aplique en su caso Foto: GEC / César Bueno
Ante fallo a favor de Keiko Fujimori Ollanta Humala pide que también se aplique en su caso Foto: GEC / César Bueno
Únete a nuestro canal
Newsletter General

relacionado con , tras un hábeas corpus presentado por su defensa para dejar sin efecto las investigaciones y el juicio por presunto lavado de activos en la financiación de campañas políticas del 2011 y 2016.

En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución Política.

Tras esta resolución, el expresidente Ollanta Humala, sostuvo que el fallo lo favorece.

“El TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años, que un presunto aporte de campaña no es delito.No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros.Vivimos un acoso judicial desde el 2006″, expresó a través de sus redes sociales .

En esa línea, Humala dijo que ahora “es imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso.Lo contrario, demostraría una vez más, el ensañamiento.Vamos a pelear por nuestra Libertad”.

Wilfredo Pedraza dice que corresponde pedir la libertad

Mientras tanto, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, indicó que corresponde pedir la libertad del expresidente tras fallo del TC que archivó el caso Cócteles

Consideró, en el Programa Cuentas Claras de Canal N, que el TC tomó “valientemente” una decisión correcta respecto al archivamiento del caso Cócteles.

“Tenemos ya 11 años de investigación”, recordó tras señalar que procesos de este tipo conllevan la destrucción de patrimonios y familias.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori decidirá “en pocos días” si postulará a la presidencia en elecciones 2026

¿Qué dijo el TC?

El TC evaluó un habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, que argumentó que los hechos imputados no eran delitos al momento en que ocurrieron y que la figura de lavado de activos se definió legalmente solo después de esos actos.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo que “se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito”.

Ante fallo a favor de Keiko Fujimori Ollanta Humala pide que también se aplique en su caso Foto: GEC / Julio Reaño
Ante fallo a favor de Keiko Fujimori Ollanta Humala pide que también se aplique en su caso Foto: GEC / Julio Reaño

TE PUEDE INTERESAR

Ollanta Humala seguirá recluido en Barbadillo: ¿Qué pasará con Nadine Heredia?
Fiscalía pide 35 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur
Congreso suspende beneficios logísticos a Ollanta Humala, pero mantendrá pensión vitalicia
Corte Superior Nacional defiende detención de Ollanta Humala
Los expresidentes presos en Barbadillo: Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.