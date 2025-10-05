Tras varias ediciones desarrolladas al interior del país, la CADE Ejecutivos 2025 se realizará en nuestra capital.

El evento empresarial más importante del año, que se realizará desde el 4 al 6 de noviembre en Lima Convention Center (San Borja), no solo tendrá invitados importantes del exterior, como el mandatario argentino Javier Milei, sino que también será el escenario del primer debate presidencial de cara a las elecciones general de abril del 2026.

En diálogo con RPP, el presidente de IPAE, Gonzalo Galdos, informó que el tercer día del evento se realizará el denominado Bloque Electoral, en el que se escuchará a los seis candidatos presidenciales que, hasta ese momento, ocupen los primeros lugares en las encuestas de intención de voto de las tres encuestadoras más importantes del país.

“Esa presencia se garantiza en el bloque final, y ahí vamos a tener la oportunidad de escucharlos. Ojala que estos candidatos tengan la oportunidad de escuchar todas las propuestas que se va a hacer en otros cinco bloques”, dijo este domingo.

Hasta el momento, los seis políticos que lideran las diversas encuestas electorales son: Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero), Carlos Álvarez (País para Todos), César Acuña (APP) y Alfonso López Chau (Ahora Nación).

“ESPERAMOS TENER A LA PRESIDENTA”

En otro momento, el empresario confirmó que la invitación a la presidenta Dina Boluarte ya se realizó y que desde el Ejecutivo le comunicaron que hay toda la buena voluntad de que asista al evento.

“Así que esperamos este año contar con la presidenta y que se entienda que los empresarios no somos una fuerza política que pretenda convertirse en opositora, somos celosos guardianes de la importancia de tener un gobierno eficiente y una gestión adecuada, así que esperamos tener a la presidenta y es absolutamente bienvenida en esta edición de CADE”, remarcó.

Al ser consultado por la relación que existe entre el empresariado y el Ejecutivo, Galdos consideró que esta “no debe ser tan neutral, pero tampoco pasiva”.

“Porque eso haría entender que actuamos por conveniencia y si estamos en este momento trabajando en una asociación como IPAE, que está tratando de promover el desarrollo del Perú, es porque tenemos una militancia también, es proponer reformas, cambios, hacer propuestas sectoriales”, sostuvo.

“No estamos en una posición pasiva, estamos en una posición de militancia en términos de propuestas y de diálogo”, añadió.

A su juicio, la población en general “ha mostrado por primera vez en estas elecciones un interés por encima de lo usual de escuchar a los empresarios”.

“Finalmente los empresarios han sido los más resilientes en el país ante esta coyuntura tan crítica, han seguido invirtiendo y siguen invirtiendo, a pesar de toda esta incertidumbre política (...) ese es el verdadero rol activo que debemos de tener los empresarios, no tener temor en hacer propuestas, no tener temor en fijar una posición”, acotó.