César Acuña vulneró neutralidad electoral, según determinó el JEE. Foto: GEC
Redacción Gestión
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo sostuvo que el , al asistir a un acto partidario de Alianza para el Progreso (APP) en la plaza Huamanmarca, de la mencionada ciudad, el 20 de septiembre.

La resolución de la entidad determinó que Acuña y le advirtió que no repita estas acciones, pues se aplicaría sanciones y multas a su agrupación política.

En dicho evento, pronunció un discurso apoyando a los candidatos de su partido político, mientras se mostraba su imagen junto al símbolo de APP.

LEA TAMBIÉN: EsSalud: Más de 12 funcionarios vinculados a APP y Richard Acuña en puestos clave

El JEE interpretó estos hechos como durante el ejercicio de sus funciones.

LEA TAMBIÉN: Juárez rechaza propuesta para declarar estado de sitio en Trujillo: “No corresponde constitucionalmente”

Una vez , se remitió el caso a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de La Libertad para que tome las medidas que correspondan de acuerdo a sus competencias.

