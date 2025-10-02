En la XXXI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, los Países Miembros de la Comunidad Andina - Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú - aprobaron la incorporación de la República Popular China como País Observador de la Comunidad Andina.

De esta manera, se concluye un proceso iniciado en julio pasado, cuando la Embajada de la República Popular China en el Perú remitió una comunicación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante la cual informó que el Gobierno de su país había decidido presentar oficialmente la solicitud para obtener el estatus de Observador de la Comunidad Andina.

El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, destacó que la incorporación de la República Popular China como País Observador contribuirá al fortalecimiento de las relaciones recíprocas mediante el desarrollo de un diálogo político y la intensificación de la cooperación.

Actualmente, el 19.3% de las exportaciones extracomunitarias andinas tienen como destino el mercado chino, el cual se ha consolidado como el principal destino de los envíos del bloque andino. “Sin duda, esta nueva etapa entre la Comunidad Andina y China representa una oportunidad para proyectar la subregión andina en el Asia-Pacífico y potenciar la cooperación en innovación y nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial”, remarcó el Secretario General de la Comunidad Andina.

Según la Decisión 741 de la Comunidad Andina, “los países y/o las organizaciones internacionales que ostenten la condición de Observadores de la Comunidad Andina podrán ser invitados a participar con derecho a voz pero sin voto en las reuniones que no sean de carácter reservado, según lo determine el Presidente de la instancia correspondiente, en coordinación con los demás Países Miembros y, conforme con las condiciones y alcance que sean establecidas en la respectiva invitación”.

De esta manera, China se convierte en el séptimo País Observador de la Comunidad Andina, junto a España, Marruecos, Türkiye, República Helénica, Panamá y la República Dominicana.

En la XXXI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) participaron Rosa Yolanda Villavicencio, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Celinda Sosa, Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia; Gabriela Sommerfeld, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, y Félix Denegri, Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú. Asimismo, en el acto estuvo presente Zhang Liping, Encargado de Negocios a.i. de China en Colombia.