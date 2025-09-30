Colombia entregó este martes a Ecuador la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), tras un año de gestión que, según la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, destacó por el fortalecimiento institucional del bloque, la modernización digital y los avances en integración energética.

En un acto en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, Villavicencio agradeció la confianza depositada en su país y aseguró que el periodo de Colombia se centró en “construir una agenda regional centrada en la ciudadanía, en la protección de la biodiversidad y en la promoción de la igualdad”.

La ministra subrayó que el traspaso a Ecuador se hace “con la convicción de que su liderazgo dará continuidad a lo alcanzado y abrirá nuevos caminos para proyectar a la CAN hacia el futuro”.

Durante el encuentro, Villavicencio entregó a la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en un acto simbólico, un banderín de la CAN, el organismo regional fundado en 1969 y conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Tras recibir el relevo, Sommerfeld reafirmó el compromiso del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de “fortalecer el sistema andino de integración para mejorar la calidad de vida de los más de 117 millones de ciudadanos de la CAN”.

La ecuatoriana anunció que su gestión dará prioridad a ocho áreas, entre ellas la seguridad subregional, la integración aérea y energética, la seguridad alimentaria, la inteligencia artificial, la gestión de riesgos de desastres y la modernización institucional.

Ecuador organizará el 30 de octubre en Quito la décima reunión del Grupo Andino de Alto Nivel sobre Delincuencia Transnacional, con el fin de reforzar la cooperación contra el lavado de activos y otros delitos en la región.

Sommerfeld también resaltó el interés en avanzar hacia un “cielo único andino”, que permita tratar los vuelos regionales como domésticos y mejorar la protección de los pasajeros.

Foco en el comercio interregional

La viceministra de Comercio Exterior de Ecuador, Alexia Alcíbar, explicó que la Presidencia pro tempore de su país también pondrá el foco en el comercio interregional y la integración física y digital.

Además, aseguró que las prioridades inmediatas serán dar continuidad a las decisiones vigentes y promover nuevas iniciativas para “una CAN más dinámica, unida y mejor preparada para los retos globales”.

A la reunión en Bogotá también acudieron funcionarios de Chile con motivo de la adhesión de ese país al Mercado Andino Eléctrico Regional, lo cual “fortalecerá la matriz energética y permitirá enfrentar mejor los efectos del cambio climático”, según Villavicencio.

En 2024, la Comunidad Andina exportó al mundo bienes por más de 156.000 millones de dólares, según informó la Cancillería colombiana.

Elaborado con información de EFE