Congreso da luz verde a “Ley Silla”. Foto: IA Generada con Gemini
Congreso da luz verde a “Ley Silla”. Foto: IA Generada con Gemini
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El Congreso envió la autógrafa de la ley que establece proteger el bienestar de los trabajadores que realizan labores de pie por tres horas o más durante su jornada laboral. La denominada “Ley Silla” fue enviada al Ejecutivo para su promulgación u observación.

TE PUEDE INTERESAR

Poder Judicial pide al Congreso aprobar cuarto tramo remunerativo para personal 728
JNE define orden de temas para el debate técnico y presidencial de la segunda vuelta: ¿cómo será?
PUCP: Rectorado y estudiantes alcanzan acuerdo tras diálogo por nuevo sistema de pensiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.