En un entorno empresarial cada vez más exigente, donde la eficiencia operativa y la calidad del servicio marcan la diferencia, la certificación de competencias laborales se posiciona como una herramienta estratégica para fortalecer la gestión del talento humano en las organizaciones. Este servicio es impulsado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con el objetivo de reconocer oficialmente la experiencia y habilidades de los trabajadores.

La certificación permite evaluar el desempeño real de las personas en su propio entorno laboral, bajo estándares aprobados a nivel nacional, sin interrumpir las operaciones de la empresa. De esta manera, se contribuye a mejorar la productividad, estandarizar procesos y generar mayor confianza en los servicios que brindan las organizaciones.

El servicio abarca la certificación de competencias vinculadas a funciones clave en diversos sectores. En el ámbito comercial, incluye actividades relacionadas con la ejecución de ventas. En el rubro hotelero, comprende funciones como el traslado de equipaje, mensajería, atención al huésped durante su estadía, así como el control de las actividades del personal.

En el sector transporte, se certifican competencias vinculadas a la conducción de vehículos para el traslado de personas por carretera, la programación de salidas, la supervisión de rutas y el mantenimiento de flota, así como la gestión integral de estos procesos.

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Asimismo, en el sector gastronómico, se reconocen funciones que van desde la limpieza de menaje y superficies de trabajo, la preparación de insumos y preelaborados, hasta la elaboración de comidas y la supervisión de las actividades en cocina.

Al respecto, el ministro Óscar Fernández destacó que “la certificación de competencias laborales permite evaluar y reconocer oficialmente las capacidades de los trabajadores conforme a estándares nacionales, contribuyendo a mejorar el desempeño, ordenar procesos y elevar la calidad del servicio en las empresas”.

A diferencia de otros programas de formación prolongados, este servicio se enfoca en la evaluación práctica del trabajador en su puesto, lo que evita interrupciones en la operación y facilita su implementación en las organizaciones.

Herramienta clave para la gestión empresarial

Contar con personal certificado no solo valida la experiencia del trabajador, sino que genera beneficios concretos para las empresas, como una mayor claridad en funciones y estándares de desempeño, evidencia objetiva sobre las competencias del personal, fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua, así como un mayor valor reputacional.

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Además, la certificación constituye un aporte tangible a la responsabilidad social empresarial, al reconocer formalmente la trayectoria y el saber hacer del equipo humano.

Las empresas que apuestan por la certificación no solo fortalecen su estructura interna, sino que proyectan una imagen de compromiso con el desarrollo del talento humano y con estándares de calidad alineados a las demandas del mercado actual.

Para conocer cómo implementar este proceso en su organización, visite: https://mtpe.trabajo.gob.pe/certificatuscompetencias/certificate/