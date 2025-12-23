En el volátil mundo actual, los desafíos rara vez llegan de uno en uno. Los líderes no pueden enfrentar un desafío personal después de un reto profesional, con tiempo suficiente para recuperarse entre ambos. Con demasiada frecuencia, dichos desafíos se presentan al mismo tiempo, se combinan, aumentan el estrés, nublan el juicio y elevan las apuestas de cada decisión.

Este tipo de superposición es mucho más común de lo que los líderes admiten públicamente. Por ejemplo, el 56% de los trabajadores estadounidenses afirma que el estrés y la ansiedad en casa afectan su desempeño en el trabajo, y el estrés laboral es uno de los predictores más fuertes de conflicto en el hogar. Suprimir los desafíos no hace que desaparezcan, más bien, deteriora la salud, la moral y el rendimiento del equipo. Los líderes necesitan estrategias que sean prácticas en el momento y sostenibles a largo plazo.

Hemos identificado cuatro estrategias para ayudar a los líderes a afrontar con claridad y resiliencia los desafíos personales y profesionales superpuestos.

Primera estrategia: la vida es caótica

La investigación de McKinsey muestra que los líderes que se preocupan por su bienestar son más capaces de mantener la claridad, la adaptabilidad y el rendimiento. El primer paso es el autorreconocimiento.

Pruebe esto:

Nómbrelo. Identifique lo que está sintiendo (fatiga, duelo, incertidumbre) para poder responder, en lugar de reaccionar.

Reajuste sus expectativas. Decida qué significa “suficientemente bien” en este momento.

Anticípese. Decida qué, cuándo y con quién compartir, equilibrando honestidad con intención.

Recupérese y renuévese

Crédito: Freepik

La resiliencia no consiste en proyectar invulnerabilidad. Se trata de recuperación intencional: la reposición continua de su energía, propósito y enfoque. Usted lidera eligiendo formas constructivas de avanzar mientras carga con una tensión real.

La investigación respalda este nuevo enfoque: la American Psychological Association define la resiliencia como adaptarse bien frente a la adversidad, no negar las dificultades. La verdadera resiliencia tiene menos que ver con “recuperarse rápido” y más con sostener el progreso hacia adelante.

Pruebe esto:

Cree rituales de recuperación. Camine, reflexione o conecte con alguien especial.

Rediseñe su carga de trabajo. Aclare prioridades y simplifique procesos antes de delegar tareas.

Ajuste su ritmo. Las carreras profesionales se desarrollan por etapas. Reconozca cuándo está en una fase de mantenimiento y permita que eso sea suficiente.

Sepa pedir apoyo

Incluso los líderes de alto nivel necesitan apoyo, especialmente cuando las crisis personales y profesionales convergen.

Pruebe esto:

Haga una solicitud estratégica hacia arriba. Identifique una sola petición (reasignación de recursos, rediseño de funciones o patrocinio ejecutivo) que pueda liberar capacidad para trabajo de alto impacto.

Haga una solicitud táctica hacia abajo. Dé a un miembro del equipo la propiedad total de una iniciativa (autoridad, visibilidad y derechos de decisión) para desarrollar capacidad, no solo completar una tarea.

Enmarque sus solicitudes como crecimiento, no como carencias. Preséntelas como oportunidades para fortalecer la profundidad de liderazgo en todos los niveles, no como señales de tensión.

Sea más resiliente, ¿cómo?

Las crisis exponen los límites del esfuerzo individual. Los líderes no pueden absorber cada impacto por sí solos, ni deberían hacerlo. La investigación del MIT y de McKinsey muestra que las organizaciones con marcos de decisión claros y autoridad distribuida se adaptan más rápidamente y obtienen mejores resultados durante las disrupciones. Al integrar la previsibilidad en la forma en que se realiza el trabajo, los líderes aseguran que el impulso continúe incluso cuando los desafíos personales y profesionales se superponen.

Pruebe esto:

Audite sus reuniones recurrentes. ¿Siguen una estructura compartida que impulsa el enfoque?

Aclare. ¿Qué decisiones pueden tomarse localmente y cuáles requieren la intervención de los superiores?

Optimice. Use un marco consistente para las conversaciones estratégicas. Estandarice al menos un flujo de trabajo esencial para eliminar los cuellos de botella y la ambigüedad.

Los líderes que enfrentan crisis personales y profesionales superpuestas suelen caer en la trampa de ejecutar en exceso. Ese instinto puede brindar alivio a corto plazo, pero debilita el rendimiento con el tiempo. La resiliencia sostenida requiere una estrategia diferente: reconocer la realidad, reponer energías, pedir ayuda de formas que multipliquen el impacto y construir sistemas que mantengan la ejecución estable, incluso cuando las circunstancias son volátiles.

Por: Jenny Fernandez and Kathryn Landis