Una mujer limpia las vías mientras los trenes están estacionados en la estación de Santa Apolonia durante una huelga general en Lisboa el 11 de diciembre de 2025. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Podría haber sido mucho peor. En abril, cuando el presidente Donald Trump inició su guerra comercial, los inversores y muchos economistas se prepararon para una profunda recesión mundial. Finalmente, el PBI mundial probablemente crecerá alrededor de un 3% este año, igual que el año pasado. El desempleo se mantiene bajo en casi todas partes. Los mercados bursátiles han registrado otro año de ganancias respetables. Solo la inflación es realmente preocupante. En toda la OCDE, se mantiene por encima de los objetivos del 2% de los bancos centrales.

