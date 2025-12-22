Este desempeño colectivo oculta una amplia variación. Por lo tanto, por quinto año consecutivo, The Economist ha buscado la “economía del año”, recopilando datos sobre cinco indicadores: inflación, “amplitud de la inflación”, PBI, empleo y desempeño bursátil para 36 países, en su mayoría ricos. Los clasificó según su desempeño en cada indicador, creando una puntuación general de éxito económico en 2025.

Son más buenas noticias económicas para el sur de Europa. Tras la victoria de España el año pasado, Portugal encabeza la lista esta vez. En 2025, combinó un fuerte crecimiento del PBI, una baja inflación y un mercado bursátil boyante. Otros miembros de la eurozona que tuvieron dificultades en la década de 2010, como Grecia (nuestra ganadora en 2022 y 2023) y España, también se encuentran cerca de los primeros puestos. Por otra parte, Israel ha continuado su sólida recuperación del caos de 2023. Irlanda se queda a las puertas del primer puesto por poco.

Mientras tanto, los rezagados son principalmente del norte de Europa. Estonia, Finlandia y Eslovaquia se sitúan en la parte inferior. Alemania lo hace un poco mejor que en años anteriores, pero aún no muy bien. Lo mismo ocurre con el Reino Unido. Francia, a pesar de su caos político, obtiene una buena puntuación. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos se sitúa apenas en la mitad, y le va peor que a Italia. Su mercado laboral es sólido, pero no espectacular. La inflación relativamente alta lastra la puntuación general de Estados Unidos.

De hecho, la primera medida para The Economist es la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía debido a su volatilidad. Un país obtiene mejores resultados en su clasificación cuanto más cercana esté su tasa anual al 2%, un objetivo típico de los bancos centrales. La inflación de Turquía sigue estando muy por encima de la de cualquier otro país, debido a las descabelladas políticas económicas de su presidente Recep Tayyip Erdogan.

Estonia ocupa el segundo peor lugar, con una inflación subyacente cercana al 7% en el tercer trimestre de 2025, mientras continúa recuperándose de la enorme crisis energética de 2022. Muchos otros países enfrentan sus propios problemas. La tasa de inflación subyacente de Gran Bretaña es más baja que la del año pasado por estas fechas. Sin embargo, con un 4%, sigue estando muy por encima de lo que el Banco de Inglaterra desearía.

En algunos países, la inflación subyacente es demasiado baja. Esto incluye a Suecia, donde es casi inexistente. Para muchos hogares, hartos tras cuatro años de fuertes subidas de precios, esto podría sonar maravilloso. Sin embargo, en tal escenario, a los economistas les preocupa la deflación, que desincentiva el gasto y aumenta la carga real de la deuda.

Tener un poco de inflación es mejor que nada. Un grupo de otros países, como Finlandia y Suiza, presentan cifras igualmente anémicas. Japón tiene una inflación más alta que en la década de 2010, pero nada que ver con el sobrecalentamiento observado en otros lugares.

La “amplitud de la inflación” presenta una historia similar. Registra la proporción de artículos de la canasta básica cuyos precios suben más del 2% anual. En algunos países, como Estados Unidos, se ha disparado, quizás como resultado de una política fiscal agresiva. Incluso hoy, el precio de más del 85% de los artículos de la canasta de los australianos aumenta más del 2% anual.

¿Qué hay del crecimiento y el empleo, otras cuestiones que preocupan profundamente a los votantes? En este caso, Portugal destaca. El turismo ha experimentado un auge, mientras que muchos extranjeros adinerados se mudan al país para aprovechar las bajas tasas impositivas. El crecimiento del PBI está muy por encima de la media europea.

República Checa y Colombia registran aumentos considerables tanto en la producción como en el empleo, lo que los sitúa en el tercio superior de la clasificación. En cambio, Corea del Sur ha perdido empleos. Noruega, con una fuerte exposición a las materias primas y al transporte marítimo, ha enfrentado una desaceleración del comercio mundial.

En el tercer trimestre de este año, Irlanda registró un crecimiento del PBI superior al 12% interanual, lo cual es espectacular y también engañoso. Las numerosas grandes multinacionales que registran beneficios en Irlanda distorsionan las cuentas nacionales del país. Los economistas irlandeses prefieren utilizar la “demanda interna total modificada”, elaborada por la oficina nacional de estadística, que elimina muchas de estas distorsiones, por lo que hemos utilizado la misma medida.

Los mercados de valores completan la evaluación. Cabría esperar que las acciones estadounidenses fueran claramente ganadoras. Sin embargo, las ganancias en el precio de las acciones son apenas respetables. Sus mercados en alza reflejan principalmente el éxito de años anteriores.

Francia se encuentra en una situación similar, con las acciones de su empresa más valiosa, LVMH, estancadas. En este sentido, ningún otro país ha tenido peores resultados que Dinamarca. En el último año, el precio de las acciones de Novo Nordisk, fabricante de Ozempic, cayó un 60%, en tanto la compañía perdió su liderazgo en el mercado de medicamentos para bajar de peso.

Si busca una espectacular rentabilidad bursátil, mire en otro lugar. Si bien las empresas checas y surcoreanas obtuvieron buenos resultados en 2025, ningún otro país obtuvo mejores resultados (en moneda local) que Israel. El año pasado, el precio de las acciones de la empresa cotizada más valiosa del país, Bank Leumi, subió alrededor de un 70%. Los inversores portugueses también obtuvieron buenos resultados, con una subida del mercado bursátil de más del 20% en 2025. Podría haber más por venir. Los cálculos indican que el mercado bursátil del país nominado “economía del año” aumenta una media del 20% al año siguiente. Y eso que The Economist no brinda consejos para inversionistas...