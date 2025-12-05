Los ataques aéreos desde helicópteros y aviones, que son competencia exclusiva de las fuerzas armadas colombianas, se ven ahora superados en número por los ataques con drones.
La guerra con drones ha llegado a Colombia. En los últimos meses, las fuerzas de seguridad del país han sido blanco de una serie de ataques con drones por parte de grupos armados, compuestos por casi media decena de bandas de narcotraficantes y milicias revolucionarias que llevan más de 60 años luchando contra el gobierno. Han atacado a soldados en patrulla, bases militares, comisarías de policía y buques de la Armada.

