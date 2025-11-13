Un trabajador se encuentra entre hojas de coca en un laboratorio de cocaína en San Miguel, Colombia. Fotógrafo: Esteban Vanegas/Bloomberg
Un trabajador se encuentra entre hojas de coca en un laboratorio de cocaína en San Miguel, Colombia. Fotógrafo: Esteban Vanegas/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El mes pasado, más de una docena de miembros de una milicia financiada con dinero procedente del narcotráfico se bajaron de unos barcos en un pequeño río de la Amazonía colombiana y se dirigieron hacia un claro de la selva.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.