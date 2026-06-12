La construcción del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao continúa avanzando en la provincia constitucional del Callao. Como parte de este proyecto de infraestructura, desde este domingo 14 de junio se pondrá en marcha un nuevo plan de desvío vehicular para permitir el inicio de las obras del pozo de ventilación PV4-7, una estructura clave para la futura operación del sistema de transporte subterráneo.

La medida fue anunciada por el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima, que precisó que el plan de desvío cuenta con la aprobación de la Municipalidad Provincial del Callao y se aplicará en un tramo de la avenida Elmer Faucett, una de las principales vías de acceso a la ciudad portuaria.

¿Cuál es el plan de desvío?

Los trabajos se ejecutarán en la avenida Elmer Faucett, ocupando parcialmente la vía en sentido sur-norte, específicamente en el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio.

Para mantener la circulación vehicular durante la ejecución de las obras, la vía en sentido norte-sur será habilitada temporalmente para permitir el tránsito en ambos sentidos. De esta manera, se busca minimizar el impacto en la movilidad de los conductores que utilizan diariamente esta importante arteria vial.

La concesionaria recomendó a los usuarios tomar sus precauciones, prever posibles demoras y considerar tiempos adicionales de desplazamiento mientras duren las labores de construcción.

Plan de desvíos.

Ramal de la Línea 4: conexión con el aeropuerto y la Línea 2

El Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao forma parte del futuro sistema integrado de transporte ferroviario de la capital y conectará de manera subterránea con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Este tramo tendrá ocho estaciones distribuidas a lo largo de la avenida Faucett, en el Callao: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

La conexión con la Línea 2 permitirá que los pasajeros puedan desplazarse de forma más rápida entre el Callao y diversos distritos de Lima mediante una red de transporte masivo totalmente subterránea.

Actualmente, se encuentran en construcción las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra.

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Avance de 55%

De acuerdo con la información oficial, el Ramal de la Línea 4 registra un avance general del 55%. Las obras en estaciones y pozos alcanzan un promedio del 59%, mientras que la construcción del patio taller presenta un avance del 58% y la excavación del túnel llega al 60%.

La infraestructura contará con nueve pozos de ventilación, cuya función será suministrar aire fresco al túnel y garantizar una adecuada circulación del aire durante la operación del servicio.

Además, estas estructuras servirán como rutas de evacuación en caso de emergencia y permitirán la extracción de humo ante eventuales incendios.

Otro componente fundamental del proyecto es el Patio Taller Bocanegra, ubicado cerca de la estación del mismo nombre, donde se realizarán labores de mantenimiento, reparación y verificación de los trenes que operarán en la línea.

Una vez concluido el proyecto, el Ramal de la Línea 4 entrará en operación con siete trenes que actualmente permanecen almacenados en Punta Negra. La inversión estimada supera los US$ 1,000 millones y se prevé que toda la obra esté culminada en aproximadamente dos años.