Un tráiler que transportaba bloques de concreto se volcó durante la noche del 9 de febrero en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero Monark, afectando a los que salen del aeropuerto Jorge Chávez cerrada por varias horas. El incidente ocurrió poco después de la medianoche y provocó una extensa congestión vehicular en dirección al aeropuerto y al Callao.

De acuerdo con información del programa Panamericana Noticias, el camión de placa ARY920 trasladaba varias piezas de concreto, utilizadas en la construcción de túneles para el Metro de Lima. El vehículo quedó volcado sobre la calzada tras una maniobra evasiva, presuntamente motivada por el cierre inesperado de otro automóvil que circulaba a alta velocidad. El peso de la carga habría contribuido a la pérdida de control.

El conductor del tráiler resultó herido y fue trasladado a un centro médico cercano. El parabrisas y el área del asiento del conductor sufrieron daños considerables, según pudo observarse en las imágenes difundidas.

Congestión vehicular

Mientras tanto, personal de seguridad de la empresa propietaria del camión y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecieron en la zona gestionando el tráfico y coordinando la remoción del vehículo. Un patrullero de la PNP bloqueó el acceso principal al carril central, obligando a los vehículos a utilizar una vía auxiliar, lo que incrementó el tiempo de desplazamiento hacia el aeropuerto y los distritos de Callao, San Miguel y áreas cercanas al centro de Lima.

La congestión se agravó durante el horario punta de la mañana, dado que quienes van en el carril izquierdo se detienen un poco a observar qué es lo que ha ocurrido. De acuerdo con el citado medio, esto ha generado mayor demora al avanzar

Hasta avanzada la mañana, el tráiler continuaba bloqueando el carril central de la avenida. Las autoridades no precisaron el tiempo estimado para completar las tareas de remoción, mientras tanto se habilitó el uso exclusivo del carril auxiliar para facilitar el tránsito, aunque con capacidad limitada.



